Trop de pétrole produit pour la capacité de transport, dit l'ONE

La production de pétrole dans l’Ouest canadien excède de 365 000 barils la capacité d’exportation de la région, ce qui explique principalement le prix amoindri du carburant tant décrié par l’Alberta.

C’est ce que conclut un rapport de l’Office national de l’énergie (ONE) rendu public jeudi. Ce dernier doit orienter le ministre fédéral des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, dans ses décisions visant à optimiser le transport de pétrole au pays.

L’étude chiffre que la production de pétrole dans l’Ouest atteignait 4,3 millions de barils par jour en septembre, mais que la capacité de transport par pipeline n’était que de 3,95 millions de barils par jour sur la même période.

On note par ailleurs que le transport de brut par train a grimpé en 2018, avec un volume de 327 229 barils par jour en octobre.

La première ministre de l’Alberta, Rachel Notley, est à couteaux tirés avec Ottawa depuis des semaines, déplorant l’inaction du fédéral face à une économie albertaine qui souffre d’un pétrole vendu au rabais.

Elle avait annoncé, au début décembre, une réduction de production de pétrole de l’ordre de 8,7 %.

Le fédéral a annoncé un investissement de 1,6 milliard $ dans l’industrie pétrolière afin d’aider celle-ci à diversifier ses marchés.

La mesure n’a toutefois pas suffi à calmer le mécontentement dans l’Ouest. Certaines voix – surtout en provenance de l’Alberta et du Nouveau-Brunswick – s’élèvent de plus en plus fort pour réclamer la relance du projet d’oléoduc Énergie Est, auquel le Québec s’oppose fermement.