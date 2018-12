Une année de consécration pour de grands athlètes

Certains grands athlètes ont enfin connu la consécration en 2018 en mettant la main sur la plus haute distinction de leur sport, souvent après des années d’attente. Alexander Ovechkin

Après 13 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Alexander Ovechkin a enfin mis la main sur la coupe Stanley, le seul trophée collectif manquant à son palmarès. Au comble du bonheur, le Russe de 33 ans a savouré intensément chaque moment passé avec le précieux trophée. Abondamment relayées sur les médias sociaux, ses célébrations ont fait sourire bien des internautes. Le capitaine des Capitals de Washington a également remporté le Conn-Smythe au terme de la finale contre les Golden Knights de Vegas.

AFP

Maître incontesté du ski acrobatique avec ses sept Globes de cristal, Mikaël Kingsbury a finalement décroché l’unique titre qui lui manquait en devenant champion olympique des bosses aux Jeux de Pyeongchang. Avant cette ultime conquête, le Québécois de 26 ans avait déjà obtenu une médaille d’argent à Sotchi et deux titres mondiaux. Il compte maintenant 52 victoires en Coupe du monde, un record absolu. En début d’année, il avait également établi une nouvelle marque en signant une 13e victoire consécutive en Coupe du monde.

Photo d'archives

Plus tôt en décembre, l'haltérophile Christine Girard est officiellement devenue championne olympique des Jeux de Londres et médaillée de bronze des Jeux de Pékin dans la catégorie des 63 kilos. L’athlète de 33 ans a obtenu ces distinctions à la suite de la disqualification de certaines de ses rivales pour dopage. Girard s’était classée troisième à Londres en 2012 et quatrième à Pékin en 2008. Avec quelques années de retard, elle est finalement devenue la première Canadienne à mériter une médaille d’or olympique en haltérophilie.

Dominick Gravel/Agence QMI

Le patineur de vitesse Charles Hamelin a terminé en tête du classement général des Championnats du monde sur courte piste, un exploit qu’il aura mis 15 ans avant de réaliser. Il est alors devenu le premier patineur canadien depuis Marc Gagnon en 1998 à décrocher ce titre tant convoité. L’athlète de 34 ans comptait déjà cinq médailles olympiques, dont trois d’or, et 20 médailles en championnats du monde aux différentes épreuves individuelles.

AFP

Déjà médaillés d’or aux Jeux de Vancouver et d’argent à ceux de Sotchi, les patineurs artistiques Tessa Virtue et Scott Moir ont atteint un autre statut en enlevant le titre olympique en danse aux Jeux de Pyeongchang. En incluant leurs deux médailles par équipes, ils sont devenus les premiers patineurs artistiques à obtenir cinq médailles olympiques au cours de leur carrière. Un exploit remarquable qui a valu aux danseurs sur glace canadiens une visibilité nouvelle et amplement méritée.