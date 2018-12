Abondance de la neige en 2018: des impacts économiques importants

Les nombreux épisodes de neige en 2018 ont des répercussions sur le portefeuille des citoyens. Les budgets de déneigement des villes comme Rimouski et Baie-Comeau devraient être dépassés, pendant que des déneigeurs privés ont vu leur nombre de sorties bondir.

Cette année, on a connu une dizaine d’épisodes d'accumulation de plus de 10 centimètres de neige au Bas-Saint-Laurent. C’est un peu plus que la normale.

Le nombre de sorties de la quarantaine de tracteurs de l’entreprise Pro-Neige à Rimouski est plus élevé que la moyenne en 2018. En date du 28 décembre, 37 sorties ont été effectuées par les employés alors que dans un hiver moyen, on en compte une trentaine.

«Avec les accumulations de neige en 2018, il y a eu des gros vents dès le lendemain, a expliqué André Hins, propriétaire Pro-Neige Rimouski en entrevue à TVA Nouvelles. L’ouvrage, on l’a faite en double. Il a neigé très souvent [...] On a eu un mois de novembre assez gros, on n’avait jamais sorti de neige dans les stationnements dans le mois de novembre, cette année, on en a sorti, c’est assez exceptionnel.»

Les contrats de déneigement sont signés sur une base annuelle. Plus il y a de sorties, plus l’impact est grand sur le budget de l’entreprise comme les dépenses sont beaucoup plus importantes en main d’œuvre et en carburant.

2018 représente aussi pour Pro-Neige Rimouski une année où on a dû sortir après la fin des contrats à la mi-avril et avant le début de l’entrée en vigueur de ces derniers en novembre, une situation exceptionnelle, selon le propriétaire.

Les résidents qui déneigent leurs entrées avec leur propre souffleuse ont aussi subi les impacts de l’abondance de la neige. Dans les ateliers de réparation et de vente de souffleuses, l’achalandage a aussi augmenté en 2018. C’est le cas chez Mini-mécanique service mobile de Saint-Anaclet.

«C’est sûr que plus de neige, ça amène une plus grande clientèle autant pour la vente et la réparation des souffleuses [...] Plus on se sert d’un produit, plus qu’il y a de risques de bris», a expliqué la copropriétaire, Nathalie Bouillon.

Dépassements anticipés

Dans plusieurs villes du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Côte-Nord, les budgets alloués au déneigement ont été dépassés.

À Baie-Comeau, le budget de 2,1 millions $ a été dépassé de plus de 500 000 $ jusqu’à présent, une hausse de près de 25 %.

À Rimouski, la Ville s’attend à défoncer son budget de déneigement de plus d’un demi-million. Le budget prévu se chiffrait à 5,4 millions $. En date du 30 novembre, 5,6 millions $ avaient déjà été dépensés pour le déneigement.

«Le mois de janvier et de février au niveau du transport de neige, les quantités de neige tassées, ça été quand même assez incroyable. On pensait avoir un automne clément, mais le mois de novembre a quand même été assez sollicitant pour notre main d’œuvre», estime Patrick Caron, directeur du Service génie-travaux publics à la Ville de Rimouski.