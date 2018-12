Accident à Brossard: l’état de santé de l’enfant s’améliore

L’état de santé d’un enfant gravement blessé dans un accident de la route survenu jeudi à Brossard s’est amélioré, a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ).

Le corps de police a expliqué vendredi que l’état de santé de cet enfant était maintenant stable et non plus critique.

Vers 17 h 30, jeudi, à la hauteur de la pesée routière de Brossard sur l’autoroute 10, une automobiliste de 42 ans a perdu la vie quand son véhicule avec quatre personnes à bord a dévié de sa voie pour traverser le terre-plein et frapper de plein fouet deux voitures en sens inverse.

Un homme et un enfant qui prenaient place dans le véhicule où la conductrice est décédée étaient dans un état critique. Il y avait aussi un autre enfant à bord.

L’état de santé de l’homme n’avait pas évolué vendredi.