Brian Gallant démissionne plus tôt que prévu

L’ex-premier ministre du Nouveau-Brunswick Brian Gallant, qui avait d’abord tenté de maintenir au pouvoir son gouvernement libéral, a annoncé vendredi qu’il démissionnera comme chef de parti plus tôt que prévu.

«Je vais démissionner à titre de chef de parti libéral, a-t-il dit lors d’un point de presse à Moncton. Ma décision prendra effet dès la prochaine réunion du caucus, quand ce dernier sera appelé à choisir un ou une chef intérimaire.»

Cette prochaine rencontre du caucus aura lieu dans les prochaines semaines, à une date qui n’a pas encore été fixée.

M. Gallant avait précédemment dit qu’il allait rester à la tête de son parti jusqu’à ce que son successeur soit choisi au terme d’une course à la chefferie. Vendredi, il a expliqué sa décision en soutenant que sa formation politique doit se trouver un chef rapidement. Il estime que le gouvernement conservateur de Blaine Higgs, minoritaire, pourrait tomber au moment du prochain budget.

M. Gallant a d’ailleurs profité de son allocution pour s’attaquer à son successeur, le chef du Parti progressiste-conservateur Blaine Higgs.

«D’un point de vue politique, en permettant essentiellement à l’Alliance des gens de se joindre à son caucus pour qu’il puisse gouverner comme s’il avait la majorité, le premier ministre Higgs a tourné le dos aux principes fondamentaux du Parti progressiste conservateur», a-t-il dit.

L’ex-premier ministre a en outre critiqué l’intention de M. Higgs de mettre fin au moratoire sur la fracturation hydraulique. Il a également critiqué les coupes en éducation des conservateurs.

Le Parti progressiste-conservateur a pris le pouvoir au début novembre, une semaine après que Brian Gallant et les libéraux eurent perdu la confiance de la Chambre et aient ainsi vu leur gouvernement renversé.

M. Gallant a affirmé avoir reçu beaucoup d’encouragements de proches et de sympathisants, ces dernières semaines, à briguer à nouveau le poste de premier ministre du Nouveau-Brunswick aux prochaines élections. Le politicien a confirmé qu’il n’en avait pas l’intention, de même qu’il écartait la possibilité de se représenter en tant que député dans la circonscription de Baie-de-Shediac-Dieppe qu’il représente.

«Il est devenu clair qu’en restant chef du parti, plusieurs auraient eu de l’espoir et d’autres auraient eu peur que je me lance dans la course une fois de plus aux prochaines élections», a-t-il ajouté.