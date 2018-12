Carey Price aux prises avec une «irritation»

L'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, a révélé quelques détails quant à l'origine de la blessure au bas du corps qui affecte Carey Price.

Il s'agit d'une irritation que le gardien du CH traîne depuis «quelques semaines».

«Ç'a été examiné à maintes reprises et il semblait être en mesure de passer au travers. On pensait que les quatre jours de congé lui seraient bénéfiques, mais ce fut très difficile pour lui hier (jeudi)», a mentionné Claude Julien lors d'un point de presse en marge de la rencontre entre le CH et les Panthers de la Floride.

Cette blessure qui ralentit le no 31 du Tricolore sera évaluée quotidiennement par les médecins de l'équipe. Une date éventuelle de retour au jeu n'a pas été avancée.

Price était au chevet de sa conjointe, hier soir, alors qu'elle donnait naissance au deuxième enfant du couple, une petite fille nommée Millie.

Antti Niemi devrait obtenir la majorité des départs en l'absence de Price. Le gardien de 21 ans Michael McNiven a été rappelé du Rocket de Laval afin d'épauler Niemi.