Inséminée par son propre gynécologue

Cheryl et Peter Rousseau, de Floride, ont eu recours aux services du docteur Coates en 1977 pour une procédure d’insémination artificielle. Ce n’est que récemment qu’ils ont découvert que le docteur en question avait utilisé son propre sperme pour la procédure.

«Ça ne peut pas avoir été accidentel», soutient à la chaîne WCAX Jerry O’Neill, l’avocat qui les représente.

La nouvelle est tout un choc pour la famille Rousseau. Lorsque leur fille de 41 ans a commencé à faire des recherches en ligne pour retracer sa lignée génétique, les parents ont commencé à avoir des doutes. Des sites web comme Ancestry.com et 23 and Me pointaient tous deux vers le docteur Coates.

Une relation «profesionnelle»

Selon la famille, le gynécologue a toujours maintenu une relation professionnelle avec elle, mais était très présent lors de la grossesse de Cheryl.

«Par exemple, il s’est assuré d’être là pendant l’accouchement, pour ne pas que ce soit un de ses collègues», illustre O’Neill.

La famille Rousseau réclame maintenant des dommages et intérêts au docteur Coates et au Central Vermont Hospital, où il travaillait à l’époque.

«C’est une fraude. On parle d’un docteur qui insère son propre matériel génétique dans une femme, et non celui d’un donneur anonyme, tel qu’il était convenu.»

À moins que le docteur Coates ne l’ait contacté, la fille des Rousseau n’aurait jamais pu deviner qu’il était son père génétique.