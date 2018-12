La nouvelle vie de Catherine Dorion

Depuis l'élection d'octobre, il y a beaucoup de nouveaux visages à l'Assemblée nationale. Certains ont pris plus de place que d'autres dans le paysage médiatique et c'est certainement le cas de Catherine Dorion, de Québec solidaire.

Beaucoup de choses ont été dites et écrites au sujet de la nouvelle députée de Taschereau depuis son élection, mais qui est vraiment Catherine Dorion?

Son parcours ne ressemble certainement en rien à celui que l’on associe habituellement aux politiciens et politiciennes de notre époque.

«J'ai commencé en faisant mon conservatoire d'arts dramatiques en théâtre, ici à Québec. J’ai été actrice pendant quelque temps. Mes affaires marchaient bien. J'ai été créatrice. À un moment donné, je faisais mes propres spectacles. Puis j'ai eu envie de pousser plus loin mes études. Je suis allée à Montréal faire un bac en relations internationales et droit international. Et après, j'ai fait ma maîtrise à Londres, au King's College, en études de la guerre», raconte la mère de deux enfants.

C’est d’ailleurs à son retour qu’elle tombe enceinte de son premier, alors qu’elle songeait sérieusement à se rendre dans des zones de conflit à l’étranger.

«Ce n'était peut-être plus idéal, d'aller dans des zones de guerre!, lance-t-elle. Je suis revenue à mes anciennes amours, au théâtre, à l'écriture, au slam... en faisant toujours de l'art engagé, en fait. Maintenant, plutôt que de mettre la politique dans l'art, j'amène l'art en politique.»

Deux semaines «particulières»

Catherine Dorion ne le cache pas, son passage à la politique, lors des deux premières semaines à l’Assemblée nationale, n’a pas été de tout repos.

«C'est tellement nouveau, tout ce qui se passe. Moi, j'étais artiste, je n’étais pas complètement anonyme, mais j'étais habituée d'être avec le public. Maintenant, c'est comme si le public devient tout le Québec, et parce que je suis une personne originale, il y a eu beaucoup de buzz, évoque-t-elle. Ça fait qu'être en chambre, ce n'était pas juste apprendre [les procédures]. C'est vraiment une jungle où il fallait apprendre à se tenir, à rester debout, à se tenir droit. Ça a été fatigant!»

N’en déplaise à certains, Catherine Dorion continuera de lutter pour ses idéaux, car à ses yeux, la lutte «est une belle valeur».

«Aller en politique, là où c'est le plus dur, là où je vais le plus recevoir de bouette, des coups, là où je vais avoir à me battre, il y a quelque chose là-dedans que je trouve extrêmement beau qui m'a été transmis par ma mère, qui m'a été transmis par mon père, par d'autres avant eux, puis que je veux transmettre aux enfants.»

Mais la députée de QS ne veut pas lutter pour le simple principe de lutter. Comme le mentionne l’un de ses ouvrages, Les luttes fécondes, quelque chose doit naître de ce combat politique.

«Si on fait de la politique, ce n’est pas pour dire que tout va bien maintenant, qu’on est dans le meilleur des mondes. Sinon, on ne fait pas de politique, on s'assoit et puis on est content. Si on fait de la politique, je considère que c’est parce qu’il y a une direction vers laquelle on s'en va à une vitesse folle et qui n’est pas la bonne, qui ne va pas nous rendre heureux à long terme, tranche-t-elle. On est qui, nous, les Québécois? C'est quoi qu'on veut, nous, les Québécois? On peut. On peut se le demander et on peut trouver la réponse. On peut faire ça si on est capable de se reconnecter à nous-mêmes.»