Le quartier Mile End n'est plus ce qu'il était

En 2010, le quartier Mile End, situé au nord de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, était considéré comme un épicentre culturel et commercial de la métropole. Un peu moins d'une décennie plus tard, les loyers ont augmenté, et bien des commerçants ont déserté.

Les espaces commerciaux vacants se multiplient dans le Mile End, un quartier qui est en pleine transformation.

Si certains commerces ont une clientèle fidèle, d'autres sont forcés de déserter les lieux, en raison du prix exorbitant des loyers et de l'augmentation des taxes municipales. L'embourgeoisement du quartier inquiète d'ailleurs plusieurs commerçants.

«Tout a changé. Les taxes sont plus chères pour les propriétaires, les loyers sont plus chers pour nous, les commerces. Malheureusement, il n’y a pas une augmentation de la population pour justifier toute cette augmentation de taxes. Mais on fait tout ce qu'on peut pour survivre», raconte l’un d’eux.

L'ancien café Cagibi, au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Viateur, est un bon exemple. Les propriétaires du café ont été forcés de déménager parce que le loyer avait augmenté.

De véritables institutions ferment leurs portes. C'est également le cas de «Chocolats Andrée», implantée sur l'avenue du Parc en 1940. La chocolaterie termine ses activités le 31 décembre. Les résidents déplorent que de nombreux propriétaires d'édifice tentent d'attirer de grandes bannières. Pour plusieurs, c'est l'âme du quartier qui est touchée.

«Je sais que ça, c'était une boulangerie qui existait depuis 50 ans. Puis, c'est triste que ce soit parti. Mais en même temps, il y a d'autres commerces qui ouvrent, des commerces branchés. On dirait que c'est en transition», mentionne un résident.