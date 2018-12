Neige, pluie et verglas pour débuter le week-end

Un mélange de précipitation va s'abattre sur l’ensemble de la province, tôt vendredi matin. Des avertissements de pluie verglaçante ont été émis par Environnement Canada pour la plupart des secteurs du Québec.

La neige qui a commencé à tomber au cours de la nuit va se transformer en pluie verglaçante. Entre 1 et 5 millimètres de verglas sont attendus. La pluie verglaçante pourrait durer entre 4 et 6 heures selon les endroits. Les Québécois devront être vigilants au réveil puisque les routes et les trottoirs risquent d’être particulièrement glissants.

«Un système dépressionnaire atteindra l'ouest du Québec ce soir. Les précipitations associées à ce système débuteront sous forme de neige avant de se changer en pluie verglaçante tôt vendredi matin sur l'ouest du Québec ou plus tard en journée sur le centre de la province», a indiqué Environnement Canada.

À Montréal, après la neige, la pluie verglaçante va se changer en pluie au cours de la matinée. Le mercure affichera un maximum de 6°C en après-midi. À Québec, la neige cédera la place au verglas dans l’après-midi, et il fera maximum – 1 °C. La journée de samedi sera dégagée et ensoleillée pour Montréal, tandis que la neige continuera de tomber à Québec.

La nuit de samedi à dimanche sera particulièrement froide, on prévoit -14 °C pour Montréal et – 20 °C à Québec. Toutefois, la journée de dimanche sera ensoleillée pour la majorité des secteurs de la province.

La semaine devrait commencer sous la neige pour l’ensemble du Québec avec l’arrivée d’un nouveau système dépressionnaire lundi et mardi.