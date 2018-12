Un barbier offre un nouveau look à un sans-abri pour Noël

Un barbier de Saguenay a offert à un sans-abri une coupe de cheveux et une taille de barbe, mais surtout un moment empreint d’humanité à la veille de Noël. «Ils ont besoin d’amour», a-t-il dit, invitant les gens à donner à leur tour.

Ismaïl Ramoul est arrivé d’Algérie il y a neuf ans et n’a pas de famille avec lui dans l'arrondissement de Chicoutimi. Il comprend donc une partie de la réalité des gens de la rue.

«Ce n’est pas facile d’être loin des siens, d’être seul, surtout dans le temps des Fêtes», a confié le barbier qui s’est servi de ses talents pour redonner.

Il apercevait depuis un moment cet homme qui amassait un peu d’argent sur les trottoirs de la rue Racine et lui a offert une coupe de cheveux et une taille de barbe. Il n’est pas près d’oublier sa rencontre avec Jonathan.

«C’est un gars super intelligent, c’était incroyable de parler avec lui. Il m’a raconté son histoire, comment il en est arrivé là. Il a été méprisé, ignoré. Tout ce dont il avait besoin, c’était de l’amour, c’était d’avoir quelqu’un autour de lui», a raconté M. Ramoul, qui posait ce geste altruiste pour une deuxième année.

Le barbier a partagé sa rencontre sur les réseaux sociaux en souhaitant inspirer d’autres personnes à prendre le temps. Parce qu’au-delà des quelques dollars que lui a coûté son geste, c’est trente minutes de sa journée qu’il a consacrées à Jonathan.

«Je l’ai fait parce que j’ai la foi et qu’il faut aider ces gens-là, qui sont dans le besoin. Si nous on ne les regarde pas, si on ne prend pas le temps, qui va le faire?» a demandé Ismaïl Ramoul.

«Moi, j’ai fait une part, et, le reste, les autres doivent aussi le faire. Les Québécois ont des grands cœurs, je le sais. Il faut les aider», a lancé l’Algérien d’origine.

Chaîne de bonté

L’initiative d’Ismaïl Ramoul a déjà fait des petits, alors qu’une dame de l'arrondissement de Jonquière l’a contacté après sa publication sur les réseaux sociaux pour lui offrir des repas.

«Nous avons trouvé un immeuble où se trouvaient plusieurs sans-abri. Nous sommes allés leur porter la bouffe et jaser avec eux. Il y avait un homme qui n’arrêtait pas de pleurer», s’émeut le barbier, heureux que des gens aient choisi de l’aider à répandre un peu de bonheur, comme une chaîne de bonté.

«Ils n’ont pas besoin de beaucoup, juste d’un peu d’attention. Parfois, un sourire peut être le plus beau des cadeaux», a-t-il dit.