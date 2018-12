Un couple retrouve sa bague de fiançailles... 50 ans plus tard!

On dit souvent que le mois de décembre rime avec magie de Noël. Un couple de Baie-Saint-Paul a retrouvé, sur son terrain, un objet d'une valeur inestimable qu’il avait perdu il y a 50 ans.

Le couple de Baie-St-Paul s’est marié en 1968. La seule ombre au tableau de cette union: la perte de la bague de fiançailles, quelque temps après.





















«On l’a perdue dans les premières années. On ne l’a pas dit tout de suite, on s’en est racheté une autre, parce que ça n’avait presque pas de bon sens de perdre ça. On l’a cherché! Je l’avais payée 300$ en 1968. Pour le temps c’était cher, on gagnait 50 dollars par semaine», se remémore Jean-Claude Tremblay.

Leur fils a fait toute une découverte il y a une semaine, en voulant réparer un bris dans leur maison.

«Je prends ma pelle ronde et je nettoie le fond du ruisseau et là je vois comme un brillant dans le fond. Je ramasse ça. Mes parents m'avaient déjà dit qu’ils avaient perdu une bague. C’est sûr que j’y ai pensé. Je la monte dans la maison. C’était la bague, c’était elle, c’était la bonne», s’exclame le fils du couple, Serge Tremblay.

«Ce n’est pas croyable. Après toutes ces années, on ne pensait plus à ça. On est surpris, elle est pratiquement intacte», se réjouit Jean-Claude Tremblay.

La famille Tremblay ne voit pas comment l’année 2018 aurait pu se terminer sur une note plus positive pour Jean-Claude et Monique. «On a fêté nos 50 ans cette année, le 6 juillet. Sa fête c’est le 25 décembre, en plus. Il ne faut pas en demander plus!»

Monsieur Tremblay compte bien faire ajouter un diamant à la bague, pour pouvoir la repasser au doigt de sa femme. Une histoire digne d’un conte de fées.