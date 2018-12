Un temps des fêtes occupé aux urgences du CHUM

Les soins intensifs du CHUM ne connaissent jamais de repos, même pendant le temps des fêtes.

Au 10e étage, les 42 lits disponibles dans les chambres individuelles et vitrées sont presque toujours occupés. Ici, une jeune femme vient de subir une greffe de poumons. Elle est constamment sous observation. Un peu plus loin, des patients ont subi une chirurgie du cerveau. D'autres sont cloués au lit à cause de l'influenza. Vous ne trouverez pas de cas plus lourds ailleurs.

Huit médecins et 200 infirmières se relaient aux soins intensifs jour et nuit. Mais d'ici l'été, il faudra embaucher 60 infirmières supplémentaires pour ouvrir progressivement 24 autres lits existants.

Émilie Brunone, infirmière, passe une partie du temps des Fêtes au chevet des patients. Elle est en charge d’un maximum de deux patients, un ratio très bas. Même si elle entourée d'équipement à la fine pointe de la technologie, elle n'oublie jamais qu'elle soigne des personnes.

«Pour faire ce travail-là, il faut qu'on ait vraiment beaucoup d'humanité», dit-elle en s’affairant.

La mort n'attend pas

Malgré tout, les urgences sont le théâtre d’évènements très tristes, même dans le temps des Fêtes.

Le docteur Jean-François Lizé trouve toujours difficile de voir des patients mourir «seuls, sans être accompagnés ni de leur famille ni de leurs proches» en ces temps de réjouissances à l’extérieur de l’hôpital.