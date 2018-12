Bilan et priorités du ministre Champagne

À environ 600 pieds dans les airs, TVA Nouvelles a pu s’entretenir avec le ministre l'Infrastructure et des Collectivités du Canada.

Sur le pont à haubans du pont Samuel-de-Champlain, le ministre François-Philippe Champagne s’est confié sur ce méga projet, sur sa plus belle réalisation de 2018 et sur ses priorités pour 2019.

«On a un point de vue assez unique, vous et moi, madame Royer. Les gens de Montréal, les gens du Québec, peuvent admirer derrière nous une grande œuvre. On le voit comme ça [le pont Samuel-de-Champlain]. Ça va bientôt faire partie de la signature de Montréal. Les automobilistes vont pouvoir l'emprunter au plus tard en juin. Et ça va être avec nous pour les 125 prochaines années.»

Ça a été toute une aventure, avec des hauts et des bas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire différemment?

«On peut toujours, vous savez! Mais ce qu'il faut surtout célébrer, c'est que c'est un des plus grands chantiers en Amérique du Nord : 1600 travailleurs, le génie québécois à l'œuvre. Regardez-le. On voit le génie québécois, on voit une certaine courbe. Il a une certaine élégance.»

Quels sont vos prochains projets au gouvernement?

«On a quand même beaucoup de projets. On a 4400 projets à travers le pays. On a 1600 travailleurs qui étaient ici.

Moi, mon objectif, évidemment, à l'été, c'est d'ouvrir d'autres chantiers qui vont permettre à ces travailleurs et travailleuses de continuer.

On en a qui sont sur la planche à dessin. On en a réalisé des grands projets avec le gouvernement du Québec évidemment, notre partenaire dans ces travaux.

On a un autre grand pont à faire au Canada. Le pont Gordie Howe qui sera lui entre Windsor et Détroit. Un très grand corridor aussi là-bas : 30% du commerce entre le Canada et les États-Unis y transitent. On va continuer.

Moi, je dis souvent, ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est des infrastructures du 21e siècle. Des infrastructures modernes et résilientes et vertes. Parce qu'on sait que ces infrastructures-là, comme ici, le nouveau pont Samuel-de-Champlain, ça nous permet d'attirer des talents et d'attirer des investissements. Ça, ça va augmenter la fluidité dans la grande région de Montréal.

Les gens, ça fait des années qu'ils voulaient ça. Je pense qu'on s'est donné une infrastructure à la hauteur de ce à quoi on a droit en tant que Québécois et Québécoises de rêver. Quelque chose qu'on va être fier et qui va être avec nous pour longtemps.»

Quelles sont vos priorités pour 2019?

«Priorité de toujours être près des gens. Parce que, vous savez, comme ministre, on peut prendre des décisions qui vont affecter des milliers et des centaines de milliers de personnes.

Mais c'est vraiment ceux qui les réalisent pour moi qui ont aujourd'hui toute mon admiration. Ensuite de ça, ça va être de continuer à traverser le Québec dans toutes ces régions. Pour le Canada, 2019 va être une année importante pour nous. Donc, de continuer d'être près des gens. De continuer à réaliser des ambitions qu'on s'est données comme Québécois et Québécoises.»

Je vous ai connu à l'époque ou vous étiez au Commerce international. Ca a été quoi le défi pour vous de transférer vos infrastructures?

«Vous savez, les infrastructures, c'est près des gens. Quand on parle d'infrastructures comme ça, de mobilité, qu'on parle d'infrastructures vertes, qu'on parle d'assainissement des eaux, qu'on parle d'infrastructures sociales, des centres communautaires, qu'on parle des infrastructures, hum... j'allais dire en milieu rural ou même nordique. Ce sont des choses qui changent la vie des gens. »

Quelle est votre plus belle réalisation de 2018?

«Ma plus belle réalisation, j'allais dire, c'est d'arriver, de concilier travail famille. Je vous dirais que quand on est ministre, on est sollicités de toutes parts. Il y a des filles à la maison qui me voient des fois à la télé, et qui aimeraient que je sois à la maison»

On vous souhaite quoi, monsieur Champagne pour 2019?

«De continuer. De continuer de travailler pour les gens. Vous savez, moi, je le fais avec passion, avec cœur. J'ai le privilège de pouvoir représenter des gens et de continuer de le faire. Pour moi, c'est un grand privilège.

Et d'en profiter pour vous souhaiter joyeux Noël et bonne année à tous ceux... Vous savez, la période des Fêtes, c'est une période ou on est en famille. Il faut penser à ceux qui vivent des moments plus difficiles.

Mais moi, je pense que c'est peut-être un appel à tout le monde. Prenez le temps d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas appelé depuis longtemps. Prenez le temps d'aller voir un voisin qui est peut-être seul. Prenez le temps d'aller voir un oncle ou une tante ou un grand-parent qui vit peut-être une période plus difficile dans leur vie. C'est le temps d'être généreux»