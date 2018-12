Cinq destinations parfaites pour des vacances avec un ado

Blasés, les ados? Parions qu’ils ne le resteront pas longtemps en découvrant les super-activités que nous avons dénichées pour vous.

1. Riviera Maya, Mexique

Des parcs d’attractions en pleine nature qui misent sur le développement durable? On aime! Dans les parcs du groupe Xcaret Experiencias, pas de manèges classiques, façon fête foraine: on bouge ! Parcours de tyroliennes, activités aquatiques, illusions d’optique... Tout est mis en œuvre pour stimuler nos sens et nous donner envie de nous dépasser. En plus de Xcaret, qui accueille les visiteurs depuis 30 ans, Xel-Há, Xplor et Xplor Fuego - la version nocturne du parc, où l’on peut faire les parcours de tyroliennes à la noirceur - et Xenses, proposent un savant mélange d’activités ludiques et sportives. Un nouveau parc pour les amateurs de sensations (encore plus) fortes ouvrira ses portes en décembre: Xavage. En séjournant dans l’une des suites douillettes de l’Hôtel Xcaret Mexico, ouvert depuis décembre 2017, l’accès aux parcs ainsi qu’à d’autres excursions, comme Xenotes, avec tyroliennes, plongée en apnée, kayak, descente en rappel et sauts dans quatre cenotes, sont inclus. De merveilleuses aventures dont nous sommes les héros! Des forfaits sont disponibles avec Transat.

2. Virginia Beach, États-Unis

Parfait pour apprendre à surfer en eau peu profonde, Virginia Beach a de quoi satisfaire toute la famille. Si les excursions en kayak pour aller voir les dauphins sont particulièrement prisées en été et en automne, l’hiver, il est possible de faire des croisières pour admirer les baleines. Quand le beau temps est de la partie, baignade, planche à pagaie et yoga sur la plage sont autant d’activités à pratiquer. Il pleut? C’est le moment d’aller visiter l’aquarium ou de vivre l’expérience de la chute libre chez iFly! Entre deux activités sportives, on se rend dans le ViBe Creative Dictrict pour découvrir les murales colorées. Pour se désaltérer après tout ça, rien de mieux qu’un smoothie géant chez Bad Ass Coffee.

3. New York, États-Unis

Idéale pour un long week-end, New York ravit a utant les cinéphiles que les sportifs et les amateurs d’art. Une balade dans le quartier Times Square reste bien sûr incontournable (comment résister au gi-gan-tes-que magasin M&M et au restaurant Bubba Gump?). Plusieurs musées risquent également d’intéresser les plus curieux, comme le nouveau Museum of Illusions, à Chelsea, consacré aux illusions d’optique, et le réputé American Museum of Natural History. Des fashionistas dans la famille? Emmenez-les visiter The Museum at FIT - Fashion Institute of Technology. Des activités destinées aux enfants et aux ados sont par ailleurs proposées au Guggenheim et au Metropolitan Museum of Art.

Plutôt fan de cinéma et de séries télé? La compagnie On location tours offre de nombreuses visites thématiques. Envie d’adrénaline? Au Bronx Zoo, Treetop Adventure invite les plus aventuriers à faire un parcours d’obstacles à travers les arbres et à survoler une rivière en tyrolienne.

4. Séoul, Corée du Sud

La K-Pop a envahi votre foyer? Rien ne fera plus plaisir à vos ados qu’une visite dans la mecque de la musique sud-coréenne . En plus des temples et des palais qui offrent de véritables voyages dans le temps, les restaurants thématiques et les musées originaux sauront captiver les jeunes voyageurs. Le Trick Eye Museum mise par exemple sur le trompe-l’œil. Il existe même un endroit baptisé «Poopoo land»... Oui, un musée entièrement voué aux excréments et aux flatulences! Au café, on peut même manger dans des bols en forme de toilettes. N’oubliez pas non plus d’aller vous balader du côté de Gangham.

À noter que Voyageurs du monde propose des circuits conçus pour plaire aux ados, dont l’un qui entraîne toute la famille de Séoul à Kyoto en passant par Tokyo, et un autre à Séoul, Andong, Geyongju, Busan et l’île de Jeju. Le tout avec chauffeurs privés et guides francophones. Air Canada compte des vols directs vers Séoul depuis Montréal.

5. Toronto, Ontario

De Montréal, on s’y rend en train (avec WiFi!) pour profiter du voyage dès qu’on quitte la métropole. Sur place, entre Ripley’s aquarium, le zoo et autres lieux de divertissement comme Dave & Buster’s, où machines à boules, réalité virtuelle et autres parties de quilles attendent les visiteurs à Toronto , vous aurez l’embarras du choix.

Entre mai et octobre, Canada’s Wonderland plaît généralement aux mordus de montagnes russes et manèges. À la recherche d’une expérience unique? Si vous en avez le courage, rendez-vous à la tour du CN pour tester l’expérience Edgewalk, qui permet de marcher autour du toit (13 ans et plus). On trouve par ailleurs une succursale d’iFly ici aussi, pour expérimenter la chute libre.

L’hôtel Chelsea est idéal avec des enfants et des ados.