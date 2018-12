Ils espèrent un petit cœur en 2019

Les parents de la petite Charlie n’ont qu’un seul souhait pour 2019 : c’est que leur fillette, hospitalisée depuis sept mois, reçoive la greffe de cœur dont elle a besoin pour survivre.

«J’ai peur qu’on manque de temps», souffle Enya Sérandour-Barrette, rencontrée au Manoir Ronald McDonald de Montréal. La résidente de Val-d’Or n’est pas retournée chez elle depuis que sa fille a été hospitalisée, cet été, au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Atteinte d’hypoplasie du cœur gauche, la fillette a un cœur dont la moitié est atrophiée, et le sang fuit d’une valve. Grâce à un médicament et à un suivi serré, les médecins lui ont acheté du temps, mais ses parents savent que ce n’est que temporaire.

La petite Charlie aura trois ans le 11 février, et un nouveau cœur «serait le plus beau cadeau de fête», dit sa mère.

Situation impossible

Enya Sérandour-Barrette reconnaît qu’elle se trouve, depuis des mois, dans une situation impossible et déchirante. Jamais elle ne souhaiterait à un parent la douleur atroce de perdre son enfant, alors qu’elle se bat justement pour garder sa fille en vie. Pourtant, seul un rare don d’organe peut sauver cette dernière.

Mais, si Mme Sérandour-Barrette a un message à passer, c’est de demander aux parents de parler du don d’organes. D’en parler avec leurs enfants, mais aussi à leurs proches pour que, si un jour l’impensable survient, une décision éclairée puisse être prise.

«C’est un cadeau exceptionnel, dit–elle. C’est paradoxal parce que ça apporte la plus grande joie à quelqu’un, même si, toi, tu vis la pire douleur du monde.»

Les donneurs sont rares, surtout pour une fillette comme Charlie, qui ne pourrait recevoir le cœur que d’un enfant âgé de 10 ans au maximum. Selon Transplant Québec, cinq enfants ont reçu un cœur en 2018, et cinq autres sont en attente.

Le directeur général de l’organisme, Louis Beaulieu, soutient que le don d’organe est possible dans seulement 1,4 % des décès et qu’il survient moins de 1000 morts d’enfants de 18 ans et moins par année dans la province.

Rares donneurs

Il y a donc peu de donneurs potentiels, et les parents en deuil peuvent être moins enclins à l’accepter.

«Ce n’est pas un message facile à véhiculer», dit-il, ajoutant cependant que des études ont montré que le don d’organes peut aussi apporter un certain réconfort aux familles endeuillées.

Même si aucun parent ne veut penser à la mort de son enfant, il suggère aux familles de se faire une tête sur la question. M. Beaulieu plaide aussi pour continuer de former les professionnels de la santé afin qu’ils soient en mesure d’identifier le plus de donneurs potentiels possible.

Enya Sérandour-Barrette et son conjoint, David Hamelin, se croisent les doigts et profitent de chaque moment avec leur fillette.

Grâce à un généreux bienfaiteur désirant rester anonyme, le couple a obtenu gratuitement un appartement pour trois nuits pendant les Fêtes.

Ils ont pu inviter leurs deux familles à les rejoindre de l’Abitibi pour fêter un Noël un peu «plus proche d’être normal», dit la mère de Charlie.