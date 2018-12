Janette Bertrand : le désir de comprendre

À 93 ans, cette pionnière n’a rien perdu de l’envie d’apprendre qui l’anime. Icône féministe et auteure, la sexualité - son sujet de prédilection - n’a d’ailleurs pas fini de lui livrer ses secrets. Autant à travers ses émissions que son oeuvre écrite, dont son plus récent livre «Vous croyez tout savoir sur le sexe?», qu’elle a cosigné avec Michel Dorais, Janette Bertrand ne cesse d’explorer ce sujet qui fait partie de l’aventure humaine.

Madame Bertrand, vous n’avez perdu ni votre curiosité intellectuelle ni votre passion pour l’écriture et votre désir de transmettre des connaissances.

Tout ce que j’ai fait dans ma vie, ç’a été de me mettre à la place du public. C’était la formule derrière «Parler pour parler», «Janette veut savoir» et les autres émissions sur lesquelles j’ai travaillé. Je viens d’un milieu très populaire et je pense que j’ai ce don de pouvoir me mettre à la place des gens, de deviner ce qu’ils aimeraient savoir.

Est-ce pourquoi dans votre dernier livre, sorti cet automne, vous avez adopté une formule question/réponse?

Oui, je n’ai eu qu’à trouver les questions que je voulais poser pour que Michel Dorais, qui cosigne le livre, réponde à ces interrogations.

Pourquoi avoir choisi de collaborer avec Michel Dorais, qui est professeur et sociologue de la sexualité?

Ce livre, je ne voulais pas le faire seule parce que je n’en avais pas la compétence. Je ne suis pas une scientifique, alors il me fallait quelqu’un de qualifié sur le sujet. Quand j’animais mes émissions, Michel était souvent mon invité, parce qu’il a publié une trentaine de livres sur ce sujet. Cet ouvrage, je l’ai fait parce que j’avais l’impression qu’il y avait une certaine ignorance sur le sujet. Il y a beaucoup d’informations qui circulent au sujet de la sexualité, mais on ne sait pas lesquelles sont vraies!

Comme vous l’écrivez, il y a en effet une différence entre l’information et l’éducation...

Et voilà! Tu peux aller sur Internet et chercher des informations qui expliquent pourquoi tu as tels symptômes, mais tu vas en ressortir découragé. (rires) Alors, il y a de l’information, mais c’est... trop! On a de la difficulté à distinguer le vrai du faux; c’est pour cette raison que j’ai voulu qu’on écrive ce livre.

Selon vous, qu’est-ce qui a le plus changé depuis vos débuts?

Les femmes. (rires) Elles ont énormément changé. Et avec #MoiAussi, les hommes ont commencé à se poser des questions eux aussi. À travers les générations, ils ont aussi découvert que la paternité, c’est quelque chose qui pouvait être agréable. On voit de plus en plus de jeunes pères qui ne font pas que «garder» les enfants quand leur femme n’est pas là, mais qui ont du plaisir à s’occuper de leurs petits. Ce sont de gros, gros changements de société.

Côté sexualité, on a fait beaucoup de chemin depuis les années 1950 et 1960...

Oui. En contrepartie, ce qui n’a pas changé, c’est cette idée qui est ancrée chez les hommes qu’ils sont supérieurs, qu’ils sont les «boss» et que les femmes sont les «employées». C’est une idée qui est très difficile à changer. Dans la vie, il y a les dominants et les dominés et quand on est dominant, c’est une place qu’il n’est pas facile de céder!

Dans l’éducation des hommes, il semble normal de vouloir être dominant.

Oui, et d’utiliser sa force pour le montrer. Tu sais, quand je vais au parc avec mes petits-enfants, je vois la différence. Un garçon joue avec ses jouets et un autre va arriver et vouloir les lui enlever. On les amène à développer ce réflexe.

En vous lisant, on remarque à quel point chaque génération vit sa propre révolution. On a vu passer le mouvement féministe, la crise du sida, le boom de l’Internet dans les années 2000 et, maintenant, la révolution de l’identité sexuelle...

En effet. Quand l’Internet est arrivé, il y a une école de sexualité qui s’est installée: la pornographie. Or, celle-ci enseigne des choses complètement fausses. La sexualité, c’est beaucoup plus complexe que ce qu’on peut trouver dans la pornographie.

Vous utilisez l’image de «fast-food du sexe». Pensez-vous que la pornographie a tué cet amour-passion dont vous parlez aussi dans votre livre?

Non! Ça ne l’a pas tué, mais ça mêle les garçons et les filles. Si un garçon commence, comme le dit Michel, à regarder de la pornographie à 12 ans, imaginez ce qu’il va avoir comme attentes envers sa blonde, ce qu’il va lui demander quand il aura 25 ans. Ça met de la pression sur les jeunes et sur la fille en particulier, qui se dit: «Il ne m’aimera pas si je ne fais pas ça.» Mais ça change. Je n’aurais pas écrit ça si je n’avais pas l’impression qu’hommes, femmes et adolescents n’avaient pas besoin d’une mise à jour en ce moment concernant la sexualité.

«Janette est toujours en avance sur son temps»

«Madame Bertrand est allumée comme ce n’est pas possible, souligne le professeur et sociologue de la sexualité Michel Dorais, qui a été le complice de Janette pour son dernier projet littéraire. Elle m’a exposé son idée il y a deux ans, et on s’en est parlé durant quatre mois avant de trouver le ton qu’elle souhaitait. Elle avait sa liste de questions. À un certain moment, d’ailleurs, elle devait en avoir plus de 500! (rires) Je ne pensais pas qu’on pouvait avoir autant de plaisir en travaillant.»

Au-delà des bons moments passés à se creuser les méninges afin de trouver les réponses à toutes ces questions, les partenaires d’écriture avaient, de leur propre aveu, envie de faire avancer les choses et d’aller plus loin. «Ce qui m’étonne toujours, c’est de constater à quel point elle est toujours en avance sur son temps.»