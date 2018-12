La traditionnelle liste de Barack Obama pour 2018

Près de deux ans après avoir quitté la Maison-Blanche, l’ancien président Barack Obama a poursuivi sa tradition de partager sa liste des meilleurs livres, films et chansons de l’année.

Le prédécesseur de Donald Trump a dévoilé sur Facebook ce qu’il avait préféré lire, regarder ou écouter au cours de l’année qui s’achève.

Compiler une telle liste «(me) donne un moment afin de m’arrêter et de réfléchir à ce qu’a été l’année à travers les livres, le cinéma et la musique, ce qui a suscité la réflexion, qui m’a inspiré ou que j’ai tout simplement aimé», a confié l’ancien président américain.

«Cela me fournit aussi l’occasion de souligner le talent d’auteurs, d’artistes et de conteurs, certains étant des noms connus dans notre pays, mais d’autres dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler auparavant», a-t-il ajouté sur le réseau social.

Sans surprise, M. Obama affirme que le livre intitulé «Becoming», dans lequel son épouse et ancienne première dame, Michelle Obama, livre ses mémoires, est «évidemment son préféré».

Voici un bref échantillon parmi les choix de Barack Obama:

Films:

«Black Panther»

«Eighth Grade»

«Won't You Be My Neighbor»

Musique:

«Bad Bad News» de Leon Bridges

«King For A Day» d’Anderson East

«Wait by the River» de Lord Huron

Livres:

«American Prison» de Shane Bauer

«Arthur Ashe: A Life» de Raymond Arsenault

«Immigrant, Montana» de Amitava Kumar