Les dépotoirs illégaux se multiplient au Québec

Pour sauver quelques dollars, les Québécois sont nombreux à abandonner leurs déchets dans la nature.

Depuis plusieurs années, les dépotoirs illégaux se multiplient, et ce, dans toutes les régions du Québec.

«On évalue à approximativement environ à 5000 dépotoirs illégaux au Québec», a expliqué Marcel Poiré, président et cofondateur de l'organisme sans but lucratif PurNat.

Cette pollution, c’est «pour sauver 500 dollars d'écofrais, d'écocentre», selon M. Poiré.

PurNat, la seule entreprise spécialisée en nettoyage de ces dépotoirs au Canada, retrouve des pièces de métal de toutes sortes, en plus de pneus, de meubles et de divers objets usagés.

Comme les dépotoirs illégaux constituent un problème de taille pour les municipalités, l’équipe de PurNat ne chôme pas.

«Actuellement, avec notre plus gros nettoyage, on parle d'à peu près 15 terrains de football en superficie de déchets», a soutenu Jean-Raphaël Poiré, directeur général et fondateur de PurNat

Les sites d’enfouissements font partie des solutions pour les municipalités. C’est le cas à La Tuque, en Mauricie, où neuf sites d’enfouissements sont administrés par la ville.

Et ces sites constituent quelque 30 000 km carrés, soit une superficie aussi grande que la Belgique.

Mais les résidents et les vacanciers y laissent des résidus domestiques dangereux qui contaminent le site.

«On se ramasse avec des frigidaires, des canapés, des tables, des cages de chasseurs qui n'ont pas d'affaire là», a raconté un responsable.

La gestion des matières résiduelle représente 10% du budget annuel de la Ville de La Tuque, soit environ deux millions de dollars.

La Tuque a décidé d’ouvrir son écocentre 7 jours sur 7 pour tenter de résoudre la problématique de gestion de déchets. Mais selon plusieurs utilisateurs, cela semble être insuffisant comme action.

Le ministère de l'Environnement est au fait de la problématique, mais indique que ce sont les municipalités régionales qui sont responsables.

La durée de vie moyenne des déchets dans la nature est de 100 ans pour les pneus et les cannettes d'aluminium, deux objets souvent laissés au sol.