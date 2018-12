Les stations de ski évitent le pire malgré la météo

Soulagement pour les exploitants de stations de ski de la région de Québec : les amateurs de sports de glisse sont au rendez-vous en cette période des Fêtes, cruciale pour l’industrie, malgré une météo en dents de scie en décembre.

En dépit de la pluie abondante et du verglas, les conditions de glisse sont plus qu’acceptables et l’affluence ne déçoit pas, assurent les principaux exploitants de montagnes de la région.

« C’est sûr qu’il faut rappeler aux gens que nos conditions sont belles malgré tout. L’effet trottoir glacé n’a pas vraiment d’effet sur notre montagne parce qu’on travaille nos pistes », fait remarquer Mélanie Morneau, directrice des communications à la station de Lac-Beauport.

Les canons à neige et les dameuses fonctionnent à plein régime, si bien que samedi, 21 pistes sur 33 étaient accessibles à la station de Lac-Beauport. Le réseau de sentiers dans les bois, sur neige naturelle, est, lui, fermé pour l’essentiel.

« Ce qui nous a sauvés [vendredi], c’est vraiment la petite couche de 5 à 6 centimètres de neige qu’on a eue avant la pluie », précise Mme Morneau.

Achalandage à la hausse

Au ralenti après l’épisode de pluie, les chiffres d’achalandage sont à la hausse depuis Noël, en comparaison de l’an dernier. « Il a fait extrêmement froid l’année passée », mentionne la porte-parole.

« On risque de faire de meilleurs chiffres que l’an passé », pense également Caroline Leclerc, coordonnatrice aux communications à la station touristique de Stoneham et au Mont-Sainte-Anne, où la période des Fêtes représente en moyenne 20 % du chiffre d’affaires annuel.

Dans les deux montagnes, le domaine skiable demeure sous la moyenne à cette période de l’année, résultat des faibles précipitations de neige en décembre et des épisodes de pluie. Près de 50 % des pistes sont ouvertes.

En contrepartie, le début hâtif de l’hiver a permis de sauver la saison. On s’accroche également à une dépression qui pourrait laisser jusqu’à 15 cm de neige mardi.