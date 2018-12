Les voyages dans le Sud toujours populaires

Les voyages dans le Sud sont toujours aussi populaires à ce temps-ci de l’année et de nombreux Québécois succombent à la tentation d’acheter des billets entre Noël et le jour de l’An.

Cuba, le Mexique et la République dominicaine sont les destinations les plus prisées des voyageurs, selon le président de l’Association des agences de voyages du Québec, Jean Collette.

«La popularité d’une destination est souvent liée à la capacité d’accueil de la destination», explique-t-il.

Charte des voyageurs

Attendues depuis nombreux mois, les grandes lignes de la charte des voyageurs ont été dévoilées il y a deux semaines et les consultations se poursuivent jusqu’à la mi-février.

La charte prévoit :

Une indemnité pouvant atteindre 2400 $ si l’embarquement est refusé à un passager en raison d’une surréservation du vol par la compagnie aérienne ou en raison d’autres mesures prises qui sont attribuables à la compagnie aérienne;

L’obligation pour la compagnie aérienne de faciliter l’attribution, aux enfants de moins de 14 ans, de sièges près d’un adulte accompagnateur, sans frais supplémentaires;

Une indemnité pouvant atteindre 1000 $ en cas de retards et d’annulations de vols qui sont attribuables à la compagnie aérienne, mais pas nécessaires par souci de sécurité;

L’obligation pour les compagnies aériennes de communiquer aux passagers, de façon simple et claire, leurs droits et les recours à leur disposition, ainsi que les raisons des retards et des annulations de vols;

«Toutes les organisations, comme la nôtre, font en ce moment des recommandations au gouvernement», précise M. Collette.