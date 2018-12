Marie Poupart: sur les routes de la Floride

La journaliste Marie Poupart a parcouru pas moins de 120 000 kilomètres en solo pour découvrir tous les coins de la Floride. Ses trouvailles, elle les a écrites dans «Floride: 1000 bonnes adresses et les coups de coeur de 40 vedettes», dont elle signe une deuxième édition.

Marie, pourquoi bien des Québécois choisissent-ils année après année la Floride?

La réponse peut paraître simpliste, mais c’est parce qu’il fait toujours beau ici. Voilà des années que je me promène entre le Québec et la Floride, j’y vis même depuis deux ans à temps plein et je peux affirmer qu’il y a au maximum cinq jours par mois de mauvais temps. C’est le paradis! La Floride est aussi accessible sur le plan du coût, autant pour les billets d’avion que pour l’hébergement. Finalement, l’esprit de communauté entre les Québécois attire bien des gens, et pas seulement des retraités! Il y a de plus en plus de jeunes qui sont charmés par les activités sportives.

Vous signez une deuxième édition de votre livre. Qu’est-ce qu’on y retrouve de plus?

J’ai d’abord révisé toutes les bonnes adresses qu’on trouvait dans la première édition, en plus d’en ajouter des centaines, entre autres, dans de nouvelles villes que j’ai visitées. C’est le cas de Jupiter, où habitait Céline Dion. J’ai aussi récolté de nouveaux témoignages de vedettes. À Judi Richards et Yvon Deschamps, Denise Bombardier et Jocelyne Cazin, s’ajoutent, entre autres, Fabienne Larouche, Danièle Lorain et Jean-Marc Parent. Je suis particulièrement heureuse d’avoir le témoignage de l’humoriste parmi la quarantaine de vedettes que j’ai interviewées, parce que c’est un homme qui aime rester discret. Mais entre passionnés de la Floride, on se comprend!

Quel conseil donneriez-vous à une personne qui s’apprête à visiter la Floride pour la première fois?

Le meilleur conseil que j’ai à donner, c’est de ne pas se confiner aux centres d’achat ou à la plage devant notre hôtel. La Floride a tant d’activités à offrir, autant du côté des sports que des excursions.

Suivez Marie sur sa page Facebook, «La Floride de Marie».

«Floride: 1000 bonnes adresses et les coups de cœur de 40 vedettes», aux Éditions du Journal, est en librairie.

Ses coups de cœur

Pour les familles: On dira ce qu’on voudra, on ne peut pas passer à côté des parcs de Disney. Il y a deux moments incroyables pour découvrir le Magic Kingdom: Noël et Halloween. Je suggère aussi de visiter Animal Kingdom pour les deux incroyables attractions autour du film «Avatar».

Pour les gourmands: C’est un cliché de dire qu’on mange mal en Floride. Bien au contraire, ses restaurants ont beaucoup à offrir. Grâce au multiculturalisme, on peut y manger des plats venant de partout! Les fruits de mer y sont incroyablement bons! Pour le plaisir des papilles, cueillez une orange à même l’arbre et mangez-la. Son goût sera sans pareil.

Pour les sportifs: L’eau de la Floride est d’une qualité incroyable, avec des couleurs rappelant la mer des Caraïbes. Toutes les activités nautiques peuvent y être pratiquées, que ce soit la planche à pagaie, le surf ou la plongée. Nager avec les lamantins dans leur habitat naturel à Crystal River demeure ma favorite.

Pour les amateurs de plage: Chaque plage floridienne est différente. Ma préférée de toute est la Siesta Beach. Son sable composé de quartz est blanc comme de la poudre et doux comme du coton. Elle est souvent considérée comme étant la plus belle plage des États-Unis.