Michel Drucker: passionné et jeune de cœur

Figure emblématique de la télévision française, Michel Drucker était de passage au Québec récemment pour nous présenter son cinquième livre, «Il faut du temps pour rester jeune», et assister à la première du spectacle «Francostalgie». Cumulant 55 ans de carrière et presque autant d’années d’amour avec le Québec, l’animateur de 76 ans nous parle de ses ambitions, de sa famille et de son affection pour les artistes de chez nous.

C’est dans un café de la Place Bonaventure que nous avons rencontré le sympathique Michel Drucker, qui était à Montréal pour seulement 48 heures. Toujours aussi heureux de nous rendre visite, l’animateur de «Vivement dimanche» se dit honoré de collaborer, au moyen de segments préenregistrés, à la production «Francostalgie», qui sera présentée du 31 juillet au 15 septembre 2019 au Capitole de Québec.

«L’auteur et producteur Pierre Huet et le metteur en scène Pierre Séguin sont venus me voir pour m’expliquer le concept de ce spectacle. J’ai dit oui, car ça me permettait de découvrir de nouvelles figures de la scène musicale québécoise, tout en faisant un survol de quatre générations de chansons connues en France comme au Québec. On y retrouve 65 succès revisités, dont des pièces de "Starmania", de Beau Dommage, de Jean-Pierre Ferland, de Robert Charlebois, de Céline Dion et bien d’autres. Que vous le vouliez ou non, les grandes chansons ne meurent jamais, et c’est pour moi très émouvant d’entendre des artistes de la jeune génération les chanter.»

«Francostalgie» met en scène Vanessa Duchel, Éléonore Lagacé, Maxime Landry et Michaël.

Au-delà de l’âge

Exerçant ses talents d’auteur depuis la sortie de son autobiographie intitulée «Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi?», parue en 2007, Michel Drucker parle dans son cinquième livre, «Il faut du temps pour rester jeune», de son désir de vieillir en santé et de continuer à travailler le plus longtemps possible.

«Je veux faire comprendre qu’il est inévitable de vieillir, mais que vieillir, ça ne veut pas dire devenir vieux. Tout est dans la tête. Il n’y a plus d’âges, aujourd’hui. Plus on a envie de nouveautés, plus on a des projets et des idéaux. Pour ma part, je n’arrêterai jamais de travailler, car je suis passionné par mon métier. Si j’arrête de faire de la télévision, je ferai autre chose.»

Aspirant atteindre l’âge vénérable de 100 ans, l’animateur déclare toutefois avoir été particulièrement attristé, le 1er octobre, par la mort de son ami Charles Aznavour. «Charles était mon modèle. Il a, aussi, longtemps été mon voisin. J’ai vécu de beaux moments avec lui. Il m’avait fait visiter la chambre qui lui avait inspiré sa chanson "La bohème", à Montmartre. On le croyait immortel. Il envisageait de continuer à chanter jusqu’à 100 ans. Son départ, tout comme celui de Johnny Hallyday, survenu il y a un an, a peiné toute la France.»

Même s’il fait tout pour garder la forme et la santé, Michel Drucker confie aussi dans son livre qu’il est un grand hypocondriaque.

«Je gère mon hypocondrie. Elle est un peu comme un moteur pour moi. Le monde de la santé, je le connais bien, car mon père et mon frère étaient médecins. Je n’ai pas peur de mourir. Tout ce que je veux, c’est mourir en santé.»

Un amour immortel pour le Québec

Ayant commencé sa carrière comme reporter sportif au début des années 1960, avant de la poursuivre dans le milieu des variétés, Michel Drucker peut aujourd’hui se vanter d’avoir interviewé les plus grands artistes de la planète. L’animateur conserve néanmoins un lien très particulier avec le Québec.

«Je suis venu au Québec pour la première fois en 1964 ou 1965. À l’époque, j’étais correspondant à Paris pour CFGL-FM à Laval (aujourd’hui Rythme FM, NDLR). En 1966, j’ai été correspondant à la radio de CKAC pour Suzanne Lévesque. J’étais en direct au téléphone et je commentais l’actualité culturelle parisienne. Du côté de la France, j’ai eu la chance d’accueillir sur mes plateaux de télévision plusieurs artistes québécois comme Gilles Vigneault, Félix Leclerc, Jean Lapointe et, plus récemment, Fred Pellerin, Rachid Badouri et bien d’autres. De plus, pour les Français et les Québécois, je demeure celui qui a fait connaître Céline Dion en France. Je me souviens de sa première visite sur mon plateau en 1983, alors qu’elle n’avait que 16 ans. C’est à ce même moment que je me suis lié d’amitié avec René Angélil. Grâce à lui, j’ai rencontré plusieurs autres artistes de chez vous. Je suis toujours ami avec Céline.»

Michel Drucker partage aussi depuis longtemps une belle complicité avec Dominique Michel.

«J’aime beaucoup Dominique. J’ai d’ailleurs eu la chance de coanimer avec elle un des premiers galas Juste pour rire, en 1985.»

À la fin de cette entrevue, l’animateur a d’ailleurs pris le temps d’appeler son amie Dodo afin de prendre de ses nouvelles.

Une famille d’artistes

Sur le plan personnel, Michel Drucker marque cette année ses 55 ans de carrière et ses 47 ans d’amour avec son épouse, l’actrice française Dany Saval, que le chanteur Claude François lui a présentée sur un plateau de télévision en 1972.

«Ma femme avait arrêté de jouer peu avant de me rencontrer. À l’époque, elle avait déjà une fille de cinq ans prénommée Stéphanie, dont le père est le compositeur Maurice Jarre

(décédé en 2009, NDLR). Je souligne que ce dernier a gagné trois Oscars dans sa vie, notamment pour avoir signé les trames sonores des films "Lawrence d’Arabie" et "Le Docteur Jivago". J’ai élevé Stéphanie comme ma fille, et elle me considère comme son père. Elle est aujourd’hui décoratrice, et c’est elle qui signe tous les décors de mes émissions. Je suis aussi très proche de sa fille, qui a 22 ans», déclare l’animateur, qui n’a, pour sa part, pas d’enfant biologique.

De plus, soulignons que Michel Drucker a deux nièces évoluant dans le milieu artistique. La première, Marie Drucker, est animatrice à la télévision, et la seconde, Léa Drucker, est actrice de cinéma.

«Toute ma famille appartient au milieu du spectacle!» s’exclame-t-il.

Pour l’instant, Michel Drucker, qui figure parmi les monuments de la télévision française, compte bien continuer à exercer sa passion.

«Il y a deux ans, j’ai commencé à donner des spectacles sur scène et j’ai fait, jusqu’à maintenant, près de 130 représentations en France. J’avais envie de savoir ce que vivent ceux que je côtoie à la télévision. Je prévois d’ailleurs revenir avec un deuxième spectacle dans deux ans, que je viendrai peut-être présenter au Québec. De plus, j’aimerais jouer prochainement dans une pièce de théâtre. D’ici là, mon émission "Vivement dimanche", qui a 20 ans, continue de vivre. Je me vois encore continuer ainsi pour les cinq à six années à venir», conclut l’animateur, qui n’a pas fini de nous surprendre.