Un beau gros bébé de près de 15 lb!

Des parents ont eu toute une surprise lorsqu’ils ont appris que leur nouveau-né venait de battre un record.

C’est qu’Ali Medlock, né le 12 décembre dernier, est le plus gros bébé qui est venu au monde à l’hôpital Arlington Memorial, dans la ville du même nom au Texas.

À 14 lb et 13 onces, soit le double du poids moyen d’un poupon à la naissance, le bébé n’est pas passé inaperçu à l’hôpital.

Jennifer et Eric Medlock savaient qu’ils auraient probablement un deuxième bébé dodu, car leur fille pesait 9 lb et 10 onces lorsqu’elle est née. «Peu importe sa taille, je me sens tellement choyée», a raconté la nouvelle maman à CNN.

Comme la femme souffrait du syndrome des ovaires polykystiques, elle ne savait pas si elle pourrait être maman à nouveau.

«On a quand même essayé et on a beaucoup prié», a confié Mme Medlock.

Alors que la petite Annabelle a été conçue grâce à des traitements de fertilité, son frère Ali a été conçu naturellement. «J’aime prouver aux gens qu’ils ont tort», a ajouté la maman.

Les parents d’Ali croient que le fils, compte tenu de sa taille, est destiné à réaliser de grandes choses.

«Quelque chose de gros s’en vient pour lui. Mais peut-être pas une carrière dans le football, comme tout le monde n’arrête pas de me dire», a lancé l’Américaine.

Peu importe, qu’Ali poursuive une carrière musicale comme ses parents, l’important, c’est qu’il fasse ce qui le rendra heureux, ont conclu Jennifer et Eric Medlock.

Selon le livre Guinness des records, le plus gros bébé pesait 22 lb à la naissance. Enfant d’un couple de géants, le poupon est décédé 11 heures après être venu au monde.

Ses parents, Anna Haining Swan et Martin Van Buren Bates sont, toujours selon le livre Guinness des records, le couple marié de plus grande taille, mesurant respectivement 7 pieds 11 pouces et 7 pieds 9 pouces.