Une bordée pour le nouvel An?

Les prévisions météo se précisent à quelques jours des fêtes du Nouvel An et les Québécois risquent fort bien de défoncer l’année sous une grosse bordée de neige.

«Présentement il y a deux scénarios, on se dirige lundi soir vers Montréal et l’ouest du Québec pour 10 centimètres avec un peu de verglas par-dessus et peut-être un peu de pluie en fin de journée, explique le biométéorologue Gilles Brien. Pour le deuxième scénario, la dépression va passer plus au sud, on va être dans l’air froid et là on pourrait avoir de 15 à 25 centimètres».

Le Québec connaît d’ailleurs ces dernières semaines une météo en dents de scie.

«96 millimètres de pluie tombée en décembre à Montréal, le double de ce qui tombe normalement», précise M. Brien.

«Depuis déjà trois semaines, c’est un festival de dépressions pluvieuses», ajoute-t-il.

Phénomènes marquants

-Tornades de Gatineau: «Le 21 septembre, à la fin d’un été de chaleur record sur tout le Québec, la province a connu la tornade la plus destructrice de son histoire.»

-Températures très chaudes: «À Montréal on a connu des températures qu’on n’avait jamais vues en 146 ans. (...) Il va falloir s’habituer à ces températures parce qu’avec les changements climatiques elles seront plus fréquentes et plus sévères.»