Décès d’un membre du groupe Walk off the Earth

Un des membres du groupe Walk off the Earth est décédé, a annoncé le groupe canadien sur sa page Facebook dimanche soir.

«C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons la mort de notre frère et membre Mike “Beard Guy” Taylor», peut-on lire dans le message publié en soirée.

«Mike avait un amour incomparable pour la vie et une volonté de donner qui dépassait les attentes»

Mike est décédé dans son sommeil de cause naturel, ajoute le message. Il était le père de deux enfants.

Le groupe de Burlington en Ontario est devenu célèbre en 2012 après la publication d’une vidéo où il reprenait la chanson Somebody that I Use to Know de Gotye.