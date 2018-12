Diplômé du secondaire et de Harvard le même mois!

Un adolescent accomplira dans les prochains mois un exploit que très peu de ses pairs ont pu réussir: décrocher à 10 jours d’intervalle son diplôme du secondaire puis celui de l’université.

Braxton Moral, 16 ans, fréquente une école secondaire au Kansas. Ses parents ont su très tôt que leur fils se distinguait des autres enfants après lui avoir fait passer des tests pour évaluer notamment ses capacités intellectuelles alors qu’il n’était qu’un bambin.

À 11 ans, l’élève surdoué a entrepris des études universitaires en adhérant à un programme spécial de Harvard, à distance et à temps partiel, alors qu’il était en 7e année, selon sa mère Julie Moral.

Braxton aura 17 ans le 30 mai prochain lorsqu’il participera à la cérémonie de remise de diplôme à la prestigieuse université américaine. Il aura alors complété son baccalauréat en Arts avec majeur en gouvernance et mineur en Anglais. Sa collation des grades du secondaire aura eu lieu à peine... 11 jours plus tôt!

«J’ai vraiment hâte. Je suis heureux de pouvoir récolter les fruits de mon travail, témoigne le jeune homme au USA Today. Cela me motive à travailler encore plus fort.»

Sa dernière année scolaire à Harvard aura coûté à elle seule plus de 73 000 $ canadiens, une somme dont une moitié est couverte par l’établissement d’enseignement et l’autre moitié par des prêts demandés par ses parents.

Il souhaite faire carrière au sein du gouvernement et poursuivre ses études universitaires à l’École de droit de Harvard à partir de l’automne 2019.

Outre ses nombreuses tâches scolaires, Braxton, le plus jeune de quatre frères et sœurs, dit consacrer son temps libre à jouer à des jeux vidéo, regarder des films et pratiquer les arts martiaux.

«On essaie toujours de le garder concentré (sur un projet), explique sa mère. Il sait qu’il doit faire quelque chose de sa vie qui va changer le monde. C’est la responsabilité qui vous revient lorsque Dieu vous donne l’intelligence que [Braxton] a reçue.»