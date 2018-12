Elle réapprend à marcher juste à temps pour Noël

Une jeune femme de la Rive-Sud qui a subi cet été un terrible accident de kitesurf en République dominicaine s’est donné le meilleur cadeau pour le temps des Fêtes, réapprenant à marcher.

«J’étais debout pour toutes mes photos de famille, je n’arrivais pas à y croire. Quand l’accident est arrivé, j’étais convaincue que je ne serais pas capable de marcher à Noël. C’est pas encore parfait, mais ça me rend vraiment heureuse», avoue avec joie Julie Paquette.

La vie de la jeune femme de 27 ans a pris un tournant dramatique en août après un accident de kitesurf, une discipline dans laquelle une planche à la surface de l’eau est tractée par un cerf-volant.

Son fémur est allé fracasser son bassin, après qu’elle eut été projetée sur des rochers à cause d’une fausse manœuvre d’un kitesurfer inexpérimenté, en République dominicaine.

Générosité

Comme elle n’était pas couverte par des assurances à ce moment-là, ses parents ont dû amasser 52 000 $ afin de la rapatrier au plus vite au Canada pour qu’elle puisse recevoir les soins nécessaires et sauver sa jambe. Grâce à la générosité de proches et d’inconnus via la plateforme GoFundMe, tout a pu être remboursé.

«Le temps des Fêtes a permis de revoir plusieurs membres de ma famille. J’ai fait un petit discours pour les remercier pour tout ce qu’ils ont fait pour moi, c’était vraiment émotif. C’était bien de pouvoir leur exprimer ma gratitude», raconte Julie Paquette.

Opération

Sa famille proche l’accompagne de près depuis que le long chemin vers la guérison a débuté. Après un séjour de quelques mois dans un centre de réadaptation, elle a pu retourner chez elle et poursuivre ses rendez-vous avec un physiothérapeute et un ergothérapeute.

Elle est maintenant capable de marcher, non sans un peu de mal.

«Au début, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais maintenant ça devient de plus en plus complexe. C’est vraiment “cool” de constater tous les progrès. J’ai encore des frustrations à cause d’inconvénients reliés à la blessure, mais le moral est bien présent», assure la jeune femme.

Julie Paquette devra éventuellement subir une autre opération afin de remplacer entièrement sa hanche, ce qui lui occasionne bien du stress.

«C’est comme prendre un petit pas par en arrière pour finalement aller de l’avant, pour le futur. Ça devrait me permettre de retrouver 100 % de mes capacités», soutient-elle.