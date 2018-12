Journée mémorable grâce à un joueur du Lightning!

«Moi, je me suis battu toute ma vie pour réaliser mon rêve de jouer dans la Ligue nationale [LNH], alors que lui, il se bat quotidiennement pour sa santé.»

Les journées de découragement qui ont marqué le parcours de Yanni Gourde n’ont rien à voir avec la dure épreuve à laquelle est confronté Benjamin Roy, à qui on a découvert une tumeur au cerveau en très bas âge.

Grâce à la fondation Rêves d’enfants et à l’organisation du Lightning de Tampa Bay, le jeune résident de Sainte-Marie, en Beauce, âgé de 8 ans, a vécu une journée mémorable en côtoyant non seulement Gourde, mais aussi les coéquipiers de celui-ci dans le vestiaire de l’équipe.

Avant le début du match de samedi soir, à l’occasion de la visite du Canadien de Montréal, il a aussi été invité à fouler la patinoire du domicile du Lightning, dans le rôle du Thunder Kid.

Force de caractère

«Je suis vraiment choyé de participer à cette activité, a relaté Gourde, en entrevue au "Journal", samedi matin. C’était impossible de refuser. [...] Je réalise comment nos petits bobos de joueur de hockey n’ont rien à voir avec ses gros bobos à lui. Ce sont deux mondes. Mais ce petit bonhomme est un champion. Il montre une force de caractère exceptionnelle. Ce sont des qualités que nous recherchons dans le monde du hockey.»

«Je suis heureux d’avoir contribué à lui fournir un grand sourire. À lui et à sa famille. Ils le méritent tous. [...] On prend pour acquis ce que nous avons, a poursuivi Gourde, mais quand on voit ces jeunes mordre dans la vie malgré leurs épreuves, ils sont des inspirations et des modèles de détermination.»

Hydrocéphalie sévère

À l’âge de 1 an, Benjamin a été diagnostiqué d’une hydrocéphalie sévère dont le symptôme principal est l’augmentation du volume de la tête causée par un excès de liquide à l’intérieur de la boîte crânienne.

«Les médecins ont diagnostiqué une tumeur au cerveau qui n’arrêtait pas de grossir, a expliqué la mère de l’enfant, Marie-Christine Garneau. Benjamin a subi des traitements de chimiothérapie pendant deux ans.»

Aujourd’hui, les résultats de ses examens sont prometteurs, quoique la course ne soit toujours pas gagnée.

«La masse n’a pas bougé depuis trois ans, a-t-elle souligné. On se croise les doigts. [...] Je suis fière de mon fils. C’est un être extraordinaire. Il est un exemple de résilience. Nous, on ne baissera jamais les bras. C’est notre enfant. Advienne que pourra.»

«Je sais qu’il est très heureux de vivre cette expérience et de rencontrer des joueurs de la LNH dans leur environnement. Il est content, il s’émerveille à rien.»

Benjamin était accompagné à Tampa de son frère jumeau, Arthur, de l’aîné de la famille, Eliot (11 ans), et de papa, Michel Roy.

Les trois enfants s’adonnent au hockey depuis qu’ils sont tous jeunes.

«Benjamin a toujours voulu patiner, a renchéri Mme Garneau. Malgré la maladie, il joue depuis l’âge de 3 ans. Il est né avec un bâton de hockey dans les mains.»

Gourde est lui aussi un bel exemple de détermination.

Natif de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, dans Chaudière-Appalaches, l’attaquant de 27 ans n’a jamais été repêché dans la LNH, ni même dans la LHJMQ.

Mais aujourd’hui, il file le parfait bonheur avec la formation la plus puissante du circuit Bettman, celle dont les joueurs soulèveront la coupe Stanley le printemps prochain, selon la plupart des observateurs.

Avec des vedettes

«Je me pince encore aujourd’hui quand je réalise où je suis rendu, a-t-il avoué. Je ne m’attendais pas à jouer un jour dans la LNH et certainement pas de partager ce vestiaire avec de grandes vedettes comme Steven Stamkos, Nikita Kucherov ou Victor Hedman.»

Sa première saison complète dans la LNH, qu’il a conclue avec une récolte de 64 points, dont 25 buts, a convaincu l’organisation du Lightning de lui consentir un contrat de six ans et 31 millions $ l’automne dernier.

«C’est une belle récompense, a-t-il dit, en sachant que c’est à force de travailler qu’on parvient à obtenir de bons résultats. Moi, je veux contribuer au succès de mon équipe.»

«On ne sera jamais satisfaits tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas atteint notre objectif ultime, celui de remporter la coupe Stanley.»