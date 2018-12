La SPCA s'apprête à accueillir des cadeaux de Noël

La SPCA de Montréal s’attend encore cette année à accueillir dans les prochaines semaines et les prochains mois des «cadeaux» de Noël achetés sur un coup de tête.

Tous les ans, jeunes chiens, chats, oiseaux et lapins offerts à Noël se retrouvent à la SPCA.

«Les gens vont nous retourner les animaux dans les prochaines semaines, les prochains mois quand ils vont réaliser que le petit chaton finalement il détruit un peu la maison, le petit chien c’était vraiment mignon dans le temps des Fêtes quand les enfants étaient en vacances, mais maintenant qu’on est retournés au travail c’est un peu plus difficile», explique la directrice générale de la SPCA de Montréal, Élise Desaulniers.

Pour prévenir ce malheureux phénomène, Élise Desaulniers propose d’acheter d’abord un bol pour la nourriture et quelques jouets et de se rendre à la SPCA avec la personne à qui on veut offrir l’animal afin d’être certain que le cadeau sera apprécié et voulu.

«C’est un engagement à long terme un animal, un chien va vivre 10-15 ans, un chat encore plus longtemps que ça, donc c’est important de bien y penser», rappelle-t-elle.

Nouveaux règlements

À Montréal, dès le mois de juillet 2019, il ne sera plus possible de vendre en animalerie des animaux qui ne proviennent pas de refuges.

«Cela va diminuer la demande pour les usines à chiots et les usines à chatons», se réjouit Mme Desaulniers.

La stérilisation sera obligatoire pour tous les animaux dès 2020, donc ceux des refuges animaliers.

«On va diminuer le nombre d’animaux qui se reproduisent et, par le fait même, le nombre d’abandons», conclut-elle.