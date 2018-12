Le bilan des noyades s’améliore en 2018

L’année 2018 aura été légèrement moins meurtrière en matière de noyades que l’année précédente au Québec. En effet, 56 personnes ont perdu la vie par noyade au cours des 12 derniers mois, une de moins que pour 2017.

Les responsables de la prévention anticipaient pourtant un bilan plus lourd à la suite de l’été particulièrement chaud que la province a connu.

«Même durant la période estivale, on sentait qu’il y avait un certain nombre de ces noyades-là, explique Raynald Hawkins, le directeur général de la Société de sauvetage du Québec, en entrevue à LCN. Et on le dit tout le temps, la majorité de ces noyades sont évitables, d’où l’importance de répéter le message.»

Une «forme d’accalmie» est ensuite survenue pendant l’automne, ce qui permet de terminer l’année en cours sous le seuil des 60 victimes, selon ces données non officielles recueillies à partir des informations provenant des médias.

Moins de 60 noyades par année

«La bonne nouvelle, c’est que ça suit la tendance observée ces trois dernières années à savoir moins de 60 noyades par année», précise M. Hawkins.

Ce bilan paraît d’autant meilleur si on le compare avec celui des années 1980. «On parlait d’environ 200 décès liés à l’eau par année juste pour le Québec, et de 800 pour l’ensemble du Canada, rappelle le DG de la Société. Au cours des années, ces statistiques ont baissé à 150, puis à 100, avant de descendre sous les 70.

«Cela nous fait dire que les gens suivent nos conseils de sécurité... Je sais qu’on n’avait pas 300 000 propriétaires de piscines résidentielles durant les années 80, on n’avait pas non plus 1,2 million de plaisanciers», avance-t-il.

Le bilan 2018 est d’autant plus encourageant que le bel été chaud a sans doute contribué à augmenter les probabilités qu’un plus grand nombre de personnes se retrouvent sur l’eau ou aux abords d’un plan d’eau.

Par ailleurs, bon an mal an, moins de 10 décès sur les 70 rapportés annuellement se produisent pendant l'hiver.