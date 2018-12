Les bévues politiques de l’année

Les politiciens ne sont pas infaillibles. Crampe au cerveau, ignorance, mauvais calcul, confiance en soi exagérée ou simple malchance, les raisons sont nombreuses pour expliquer leurs gaffes. Il vaut parfois mieux en rire. Revue des bévues.

Legault l’échappe sur l’immigration

François Legault s’est embourbé en tentant d’expliquer le système d’immigration canadien. Le chef caquiste a affirmé en campagne électorale qu’il était possible d’obtenir son passeport et sa pleine citoyenneté «quelques mois» seulement après être arrivé au pays.

Faux : il faut habiter sur le sol canadien pendant au moins trois ans.

M. Legault a ensuite admis qu’il «n’aurait pas gagné à Génies en herbe» avec cette réponse.

Épicerie à 75 $ de Couillard

Photo d'archives, Didier Debusschère

En pleine campagne électorale et le jour même du débat des chefs à TVA, Philippe Couillard trébuche et affirme au micro de la radio Énergie qu’il est possible de nourrir un adulte et deux enfants avec une épicerie hebdomadaire de 75 $. Sa déclaration devient virale. Le lendemain, il persiste et signe et donne des idées de recettes avec du porc au rabais.

«Tu le fais cuire le premier soir, tu fais un rôti de porc. Ensuite, tu fais du macaroni avec du porc dedans. Ensuite, tu fais un genre de pâté chinois avec. Et après, tu fais des sandwichs pour les enfants avec», a-t-il dit.

Pascal Bérubé, le grinch qui a volé les vœux de Noël de la CAQ

Photo d'archives, Jean-Francois Desgagnés

Le chef par intérim du Parti québécois Pascal Bérubé a dû s’excuser... après avoir empêché François Legault d’offrir ses vœux de Noël aux Québécois. La CAQ devait obtenir l’appui du PQ, car elle demandait de déplacer les vœux une journée avant la date prévue.

François Legault avait une bonne raison : il devait se rendre à une réunion des premiers ministres du Canada à Montréal.

«Je tiens à m’excuser auprès du premier ministre. Nous aurions dû consentir à leur requête pour les vœux de Noël, vu les circonstances», a reconnu M. Bérubé sur les médias sociaux, même si le mal était fait.

L’anglais, une langue officielle au Québec ?

Photo d'archives, Didier Debusschère

La solidaire Manon Massé s’est mis les pieds dans les plats en affirmant que le français n’était pas la seule langue officielle au Québec et que l’anglais l’était également.

«Lorsque nous réaliserons l’indépendance, nous ferons en sorte que le français soit la seule langue officielle au Québec», a-t-elle affirmé. Elle a rapidement dû faire marche arrière et expliquer son erreur.

21 ans pour boire ? Carmant réfléchit à voix haute

Photo d'archives, Simon Clark

Le ministre délégué à la Santé a appris à la dure une règle d’or de la politique – ne pas réfléchir à voix haute – en affirmant en entrevue qu’il faudrait avoir un débat pour hausser l’âge légal pour consommer l’alcool et la cigarette à 21 ans.

Il s’est fait rabrouer par son chef François Legault, qui a fermé cette porte à double tour. M. Carmant a récidivé quelques jours plus tard en promettant 25 M$ pour la prévention du cannabis sur Twitter, pour ensuite se dédire et reculer.

Les déclarations de Legault font rager l’Alberta

Photo d'archives, Simon Clark

François Legault a déclenché une guerre de mots avec l’Alberta en affirmant que le pétrole de cette province était de « l’énergie sale ».

Les politiciens albertains ne l’ont pas pris. La PM de l’Alberta, Rachel Notley, l’a accusé d’être «hypocrite», puisque, selon elle, le pétrole albertain finance les infrastructures du Québec avec la péréquation. Certains ont menacé le Québec de boycottage. La ministre Sonia LeBel a dû venir à la rescousse.

«Le but de l’intervention de M. Legault n’était pas de faire la leçon aux Albertains, ce n’était certainement pas de démontrer qu’on était peut-être meilleurs que les autres», a-t-elle dit. Elle n’a pas voulu répéter l’expression « énergie sale ».

