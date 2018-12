Les milléniaux friands des sets carrés

Loin d’être réservé au troisième âge, le folklore attire les milléniaux, qui sont plus nombreux que jamais à participer à des veillées de danses traditionnelles organisées aux quatre coins de la province.

Qu’ils soient dans la vingtaine ou la trentaine, ils maîtrisent le set carré, la contredanse ou encore le quadrille.

Selon plusieurs acteurs du milieu joints par Le Journal, les milléniaux n’ont jamais été aussi présents dans les veillées traditionnelles.

«On en voit beaucoup. C’est surprenant ! Il y avait eu une baisse dans les années 90, mais actuellement il y en a beaucoup [de jeunes] qui se réintéressent à la musique et à la danse traditionnelles. Ils découvrent ça comme si c’était un phénomène nouveau !», lance le «calleur» professionnel et ethnologue Normand Legault.

Le son de cloche est le même du côté de Cassandre Lambert-Pellerin, coordonnatrice du Centre de valorisation du patrimoine vivant, qui estime que les cégépiens et universitaires font un « retour aux sources ».

Photo Didier debusschère

Du rock au folklore

«Il y a des jeunes qui “callent”, et aussi des femmes! Ce sont des soirées très participatives où il est très facile d’embarquer, ça permet un échange et un contact avec les gens», dit-elle.

C’est exactement pour cette raison que Maxence Croteau, âgé de 22 ans, se rend régulièrement dans des veillées. «Je jouais du rock et du métal seul à la guitare, avant, et je me suis intéressé à la musique traditionnelle. Maintenant je joue et je danse dans les veillées. C’est comme une grande famille», dit le jeune homme originaire de Saint-Agapit, sur la Rive-Sud de Québec.

«Quand j’arrive là [dans les veillées], je connais presque tout le monde et j’ai un sourire pendant trois heures!» lance pour sa part Andréanne Juneau, âgée de 32 ans, qui fréquente le milieu du folklore depuis une dizaine d’années.

Pour les nouveaux venus, le «calleur» présente une période «d’initiation» en début de chaque veillée.

M. Legault affirme enseigner régulièrement les rudiments des différentes figures aux jeunes néophytes. «L’ouvrage du “calleur”, c’est de les sécuriser en montrant les pas et les danses pour qu’ils se retrouvent dans le set une fois que c’est parti. Je suis un peu le chef d’orchestre», explique celui qui «calle» régulièrement lors de veillées organisées dans la grande région de Québec depuis 1974.

Un défi physique

Selon plusieurs amateurs questionnés par Le Journal, les veillées représentent un «défi physique», sans doute une bonne façon de brûler les excès du temps des Fêtes.

«C’est très physique. Plusieurs s’amènent du linge de rechange pour se changer après la soirée, parce qu’il fait chaud ! » lance Mme Lambert-Pellerin. « C’est vraiment une euphorie», poursuit M. Legault.

Un «monde underground»

Véritable «monde underground», qui prend de l’ampleur depuis quelques années, la culture traditionnelle s’organise la plupart du temps sur les réseaux sociaux, précise-t-on.

«Nous ne faisons pas vraiment de publicité, faute de budget. Tout se passe sur les réseaux sociaux, ou par le bouche-à-oreille», affirme Rachel Aucoin, musicienne et coordonnatrice de l’organisme Maréemusique, qui organise des veillées, des «jams» et même des camps de musique traditionnelle dans la région de Chaudières-Appalaches.

Le folklore au Québec

- 33 festivals de musique traditionnelle par année

- 30 à 40 veillées par mois, aux quatre coins de la province

- Les danses : Quadrille, contredanse, set carré, plongeuse, brandy, gigue, valse, etc. (Certaines figures diffèrent, selon les régions)

- Près de 50 % des adeptes commencent à pratiquer la danse traditionnelle avant l’âge adulte

- Les danseurs ont en majorité entre 19 et 30 ans

- Il y a plus de 85 «calleurs» au Québec, dont une trentaine de femmes

- La veillée de danse est un élément du patrimoine culturel immatériel depuis 2015

Source : Conseil québécois du patrimoine vivant