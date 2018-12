Quinze événements attendus en 2019

Le milieu culturel québécois nous réservera son lot de surprises en 2019. Voici toutefois 15 choses à surveiller qui sont d’ores et déjà inscrites à notre calendrier.

Podz refait équipe avec Marc-André Grondin

Photo courtoisie, Les Films Séville

Pour son retour au cinéma, le réalisateur Podz a choisi de porter à l’écran le roman Mafia Inc., qui dépeint la mafia sicilienne de Montréal. Le cinéaste a confié l’un des rôles principaux du film de gangsters au comédien Marc-André Grondin, qu’il avait dirigé, il y a quelques années, dans le drame judiciaire L’affaire Dumont.

Yama Laurent couche sa voix sur disque

Photo d'archives, Agence QMI

Un an après avoir remporté La Voix, la jeune femme originaire d’Haïti devrait lancer son tout premier album. Peu d’informations ont filtré jusqu’à présent. On sait toutefois que l’ex-protégée de Garou fera paraître cet opus sous étiquette Musicor et qu’elle y travaille depuis quelques mois.

Marina Orsini redevient actrice

Photo courtoisie, Radio-Canada

Celle qu’on a connue dans Lance et compte au milieu des années 1980 revient à ses premières amours dans Une autre histoire, la nouvelle série de Chantal Cadieux. Elle y jouera une femme atteinte d’Alzheimer qui doit replonger dans une ancienne vie qu’elle voulait oublier.

Les Cowboys Fringants et Serge Fiori, version cirque

Photo d'archives

Alors qu’en mars, le Cirque Éloize proposera une nouvelle création basée sur l’œuvre de Serge Fiori, cet été, le Cirque du Soleil présentera un spectacle consacré aux Cowboys Fringants à Trois-Rivières, après ceux en hommage aux Colocs, Beau Dommage, Robert Charlebois et Luc Plamondon. Encore une fois, c’est Jean-Phi Goncalves (Beast, Ariane Moffatt) qui assurera la direction musicale.

Mario Jean va «de l’avant»

Photo d'archives, Agence QMI

Après quatre ans d’absence, Mario Jean effectuera son grand retour sur scène au printemps avec Aller de l’avant, son sixième one-man show. L’humoriste de 53 ans s’est notamment inspiré du mouvement #moiaussi pour écrire un numéro. Également au programme : les sacres et ses deux garçons de 20 et 24 ans, qui habitent encore à la maison.

Les 75 ans de Robert Charlebois

Photo d'archives, Agence QMI

En plus de souffler ses 75 bougies, le Garou original soulignera ses 50 ans de carrière en 2019. Pour souligner ces deux anniversaires, le chanteur présentera Robert en CharleboisScope, un spectacle « rétro-futuriste » à Québec (25 mai), Montréal (6, 7 et 8 juin), Ottawa (12 octobre) et Sherbrooke (19 octobre).

Louis-José Houde en menteur compulsif

Photo courtoisie

Deux ans après De père en flic 2, l’humoriste Louis-José Houde retrouve le réalisateur Émile Gaudreault pour jouer un menteur compulsif dans Menteur, une nouvelle comédie qui doit prendre l’affiche le 10 juillet. Fait à signaler : le long métrage met également en vedette Antoine Bertrand dans le rôle du frère jumeau de l’humoriste. Attention, gros succès au box-office à l’horizon.

Une nouvelle controverse pour Mike Ward?

Photo courtoisie, Michel Grenier

Poursuivi en 2016 par Jérémy Gabriel pour des blagues faites dans son spectacle Mike Ward s’eXpose — la cause sera portée en appel en janvier —, Mike Ward revient avec Noir, un nouveau spectacle. Après avoir été descendu par ses détracteurs, l’humoriste voudra-t-il encore choquer ?

Patrick Huard et Macha Grenon se donnent la réplique

Photo courtoisie

Les deux têtes d’affiche partagent la vedette des Honorables, un thriller en 10 épisodes réalisé par Louis Choquette (19-2, Mirador) qui atterrira sur Club illico le 10 janvier. Ils y incarnent deux juges prêts à tout pour venger le meurtre de leur plus jeune fille.

Un premier album pour Charlotte Cardin

Photo courtoisie

Les admirateurs de Charlotte Cardin verront leur patience récompensée, car l’auteure-compositrice de 24 ans lancera son premier album au printemps. Six ans après La Voix, la chanteuse devrait poursuivre son ascension – ici comme ailleurs – avec son nouveau matériel.

Les débuts officiels de Mehdi Bousaidan

Photo d'archives, Agence QMI

L’un des jeunes humoristes les plus pertinents actuellement, Mehdi Bousaidan présentera son premier spectacle solo, intitulé Demain. Pour l’occasion, le comique sera notamment en résidence ce printemps à Montréal (du 2 au 28 avril, à la Cinquième salle de la Place des Arts).

Passe-Partout, nouvelle génération

Photo courtoisie, Télé-Québec

Attention, les poussinots, les pousinettes. Le remake de Passe-Partout sera diffusé à Télé-Québec à partir du 25 février. Les nouveaux épisodes mettront en vedette un trio de jeunes acteurs peu connus du grand public : Élodie Grenier (Passe-Partout), Gabrielle Fontaine (Passe-Carreau) et Jean-François Pronovost (Passe-Montagne).

Les adieux de Céline Dion à Las Vegas

Photo d'archives, WENN.com

Une année sans parler de Céline ? Impossible. La diva québécoise conclura sa résidence à Las Vegas le 8 juin, après plus de 1000 représentations en 16 années au Colosseum du Caesars Palace. Elle devrait également lancer un nouvel album en anglais, opus initialement prévu pour 2017.

Le retour sur scène de Marie-Mai

Photo d'archives, Chantal Poirier

2019 promet d’être une année qui « décolle » pour Marie-Mai. En plus d’être juge à The Launch, une téléréalité musicale canadienne-anglaise, la bête de scène foulera les planches du Centre Bell de Montréal en février, puis celles du Centre Vidéotron de Québec en mars. Peu d’artistes québécois peuvent se vanter d’enfiler les concerts dans d’aussi gros amphithéâtres.

Un nouveau Dolan en français

Photo tirée d'Instagram

Après avoir réalisé un premier long métrage en anglais, The Death and Life of John F. Donovan, qui a obtenu des critiques très mitigées au dernier Festival de Toronto, Xavier Dolan a décidé de revenir aux sources pour tourner Matthias et Maxime, un nouveau film en français dans lequel il joue aux côtés de plusieurs de ses amis dont Pier-Luc Funk, Gabriel D’Almeida Freitas et Antoine Pilon.