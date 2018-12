Dwayne Johnson offre tout un cadeau à sa mère pour Noël

Dwayne Johnson a été un fils généreux ce Noël pour sa maman : l’acteur lui a offert la maison de ses rêves.

Ata Johnson est restée sans voix, comme on peut le voir sur le compte Instagram de l’acteur, en découvrant son cadeau.

«Celui-ci fait du bien. Surprise ! J’ai acheté une nouvelle maison à ma maman pour Noël», commence Dwayne Johnson avant d’en dire plus sur son enfance.

Le comédien et sa famille ont en effet souvent déménagé alors que ses parents rencontraient des problèmes financiers.

«La première maison où mes parents ont vécu était celle que je leur ai achetée en 1999. Ils ont divorcé 5 ans plus tard et, ainsi va la vie, des choses arrivent et deviennent un peu compliquées. Depuis lors, je me suis toujours assuré que ma maman et mon papa aient tout ce dont ils ont besoin», a-t-il ajouté. L’année dernière, il avait offert une voiture à son père.

Dwayne Johnson ne fait pas qu’offrir une maison à sa mère : il lui demande de choisir celle qu’elle veut.

«Ce cadeau est spécial et le timing est significatif. Je lui ai dit de considérer cette carte comme le Ticket d'Or de Willy Wonka, parce qu’elle va choisir la maison qu’elle veut – où elle veut. J’ai toujours dit que si vous avez une bonne mère, vous êtes bien parti pour devenir une bonne personne», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, celui qui, dans ce post, se surnomme «Dwanta» (un jeu de mots entre Dwayne et Santa) a confié qu’il se rendait bien compte de la chance qu’il avait de pouvoir vivre cette vie et d’avoir la possibilité d’offrir ce genre de cadeau mirifique.

«Joyeux Noël Maman et WOOOHOOO apprécie ta nouvelle maison», a conclu Dwayne Johnson.