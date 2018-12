Elle veut combler la pénurie d’infirmières

Une femme de 39 ans arrivée de la Côte-d’Ivoire en mars dernier est prête à retourner sur les bancs d’école tellement elle veut devenir infirmière.

Soigner les gens est une vocation pour Sydonie Ayekoe. La mère de trois enfants a complété trois ans d’études en République démocratique du Congo, et est prête à recommencer à zéro dans la Belle Province. Son cheminement accompli en Afrique n’est pas reconnu au Québec.

Elle a tenté une première admission au cégep, mais les classes étaient déjà pleines, selon elle. Elle veut tenter sa chance à nouveau pour l’automne.

«Je ne lâcherai pas. Durant ces trois années de formation en soins infirmiers, j’ai vraiment eu à cultiver l’amour et l’empathie pour la personne humaine, pour les gens qui ont besoin de soins. Je n’ai pas envie d’abandonner ce que j’ai cultivé. Je n’ai pas envie d’un autre secteur d’activités», affirme-t-elle.

Préposée aux bénéficiaires

Sydonie Ayekoe est arrivée au Québec avec ses enfants et son conjoint, qui parlent tous français, ce qui a facilité leur intégration.

Sydonie Ayekoe travaille présentement comme préposée aux bénéficiaires dans une résidence pour personnes âgées, en attendant d’être admise dans un programme d’études. Elle y voit le prolongement du métier d’infirmière, et elle tente de travailler de la façon la plus humaine possible.

Humanité

«Une infirmière, ça ne fait pas que donner des injections. Ce n’est pas seulement placer un cathéter, c’est aussi parler avec la personne en situation de maladie qui a besoin de notre aide. C’est aussi essayer de diminuer son stress et celui de ses proches», révèle-t-elle.

Elle réussit à accomplir ses tâches tout en prenant le temps d’écouter les patients. Elle a cependant dû s’habituer au rythme d’ici.