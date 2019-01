Encore Phillip Danault!

Si le Canadien de Montréal a pu terminer son année 2018 avec une victoire, c’est en grande partie grâce à la performance de l’attaquant Phillip Danault. Ce dernier a marqué deux fois dans un gain de 3 à 2 en prolongation du Tricolore sur les Stars, lundi soir, à Dallas.

Non Danault n’a pas marqué le but en prolongation, puisque c’est le défenseur Jeff Petry qui a joué les héros, seulement 13 secondes après le début de la période supplémentaire.

Le Québécois a cependant créé l’égalité en troisième période avec un bel effort individuel. Contournant le filet de Ben Bishop, Danault a été plus rapide que le gardien et a faufilé la rondelle entre la jambière et le poteau du gardien.

C’est également le numéro 24 qui avait ouvert la marque pour le Bleu-Blanc-Rouge en première. Il avait alors profité du bon travail de Brett Kulak derrière le filet adverse. Le défenseur a repéré son coéquipier, laissé seul devant Bishop. Danault l’a ensuite déjoué entre les jambières.

Le Canadien conclut donc un voyage de six rencontres sur les patinoires adverses. Pendant celui-ci, Danault a inscrit cinq buts et fourni quatre mentions d’aide.

Une deuxième à sens unique

Tirant de l’arrière après 20 minutes de jeu, les Stars ont connu une deuxième période faste, décochant notamment 24 tirs sur la cage d’Antti Niemi. Il s’agissait d’ailleurs d’un sommet pour les favoris de la foule en une période cette saison.

Le gardien du CH a cédé à deux reprises, contre des lancers de Radek Faksa et de Jamie Benn.

Niemi a finalement conclu sa rencontre avec un total de 45 arrêts, connaissant par le fait même sa meilleure partie en trois départs, depuis la blessure de Carey Price.

Andrew Shaw blessé

La victoire du Canadien a cependant été assombrie par la perte d’Andrew Shaw. L’attaquant de 27 ans a quitté la rencontre en première période et n’est pas revenu par la suite. Le Tricolore a indiqué qu’il était blessé au haut du corps.

Le Canadien amorcera son année 2019 en recevant les Canucks de Vancouver, jeudi soir, au Centre Bell.