Grande Allée prête pour défoncer la nouvelle année

Grande Allée s’anime encore une fois cette année avec les festivités entourant le Nouvel An. La fête, telle qu’on la connait, en est à son 10e anniversaire, un anniversaire qui sera souligné en grand le 31 décembre au soir.

Comme à l’habitude, de nombreux commerçants offriront un service de bar extérieur. Chaque année, c’est plus de 150 000 personnes qui profitent des festivités du jour de l’An. Beaucoup de préparation est nécessaire pour accueillir toutes ces personnes.

«De quatre à cinq mille bières, peut-être 30 000 onces d’alcool fort, du café à profusion. Je ne pense pas qu’on va en manquer. On sait ce dont on a besoin, on a vu les dernières années, mais on est équipé pour recevoir le monde!» lance Philippe Desrosiers, propriétaire, Brasserie Inox

Le passage à la nouvelle année sera souligné par les traditionnels feux d’artifice.

«300-400 allumages qui vont se faire à l’intérieur de 5 minutes sur le coup de minuit. Ça représente environ de 400 à 500 kilos d’explosifs», explique Hugues Lalonde, chef artificier.

Deux scènes sont installées pour les spectacles en soirée. Une au parc de la Francophonie, l’autre devant le Parlement. Les festivités se poursuivent jusqu’au 1er janvier.