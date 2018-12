Le frère de Carrie Fisher veut publier ses écrits inédits

Todd Fisher, le frère de Carrie Fisher, a révélé vouloir publier certains de ses écrits inédits. L'interprète de Princesse Leia est décédée des suites d'une crise cardiaque survenue lors d'un vol entre Londres et Los Angeles, à l'âge de 60 ans il y a deux ans. Sa mère, Debbie Reynolds, est décédée le lendemain.

C'est lors d'une interview avec ABC News que Todd Fisher a révélé avoir de nombreux écrits jamais publiés de sa sœur. « On a beaucoup de choses à elle, et beaucoup d'écrits qui n'ont pas encore été oubliés. Il y a encore beaucoup de choses à venir de la part de Carrie », a-t-il expliqué.

Évoquant les décès coup sur coup de sa sœur et de sa mère, il s'est livré brièvement. « Elles me manquent toutes deux énormément, mais en même temps, il me reste tellement de choses d'elles, et de magnifiques souvenirs », a-t-il ajouté.

À propos de la façon dont J.J. Abrams a géré la mort de sa sœur pour le tournage du prochain Star Wars, Todd Fisher est bien évidemment resté évasif, mais en a dit assez pour mettre l'eau à la bouche. « On n'a pas le droit de parler des détails, a-t-il expliqué à Good Morning America. Mais nous sommes fiers de ce qui a été fait. Il y a beaucoup de séquences, et pas juste des rushes. C'est du contenu inutilisé qui a pu être intégré à l'histoire. Cela va plaire aux gens, et ça ressemblera à ce à quoi ça doit ressembler. »