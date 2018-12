Météo difficile pour le réveillon

Froid extrême, bordée de neige et pluie verglaçante donneront une saveur particulière au dernier jour de l’année. Plusieurs régions du Québec vivront des conditions météorologiques difficiles lundi.

La pluie verglaçante fera son retour dans une bonne partie du sud de la province. Les averses commenceront en soirée et dureront toute la nuit, rendant chaussées et trottoirs glissants.

Cette pluie s’abattra sur les régions de la Gatineau, de Saint-Jérôme, du Grand Montréal, de la Montérégie, des Bois-Francs et de l’Estrie.

Dans le secteur de la Haute-Gatineau, de Rapides-des-Joachims, de Fort William, de Shawville, dans les Laurentides et dans Lanaudière, ainsi qu’en Mauricie, en Beauce et dans la région de Montmagny et Saint-Fabien, une tempête hivernale laissera entre 15 et 25 cm de neige au sol.

Dans la Capitale nationale, c’est un mélange de neige abondante et de poudrerie qui affectera les déplacements durant le changement d’année.

Les conditions resteront difficiles jusqu’à mardi midi. Environnement Canada demande aux citoyens d’éviter le plus possible les déplacements durant cet épisode climatique.

Si vous buvez ou fumez du cannabis durant la soirée du Nouvel An, prenez bien le temps de vérifier vos facultés à conduire un véhicule sans danger pour vous ou toute personne que vous pourriez rencontrer sur votre chemin du retour.

Si vous vous estimez non apte à conduire ou si vous hésitez à prendre le volant, contactez Opération Nez rouge, qui vous offrira un raccompagnement chez vous, dans votre véhicule et en toute sécurité.

Froid extrême

Le nord du Québec connaîtra une période de froid extrême, puisque le facteur de refroidissement éolien tombera à moins 40.

Les régions de l’Abitibi, de Chibougamau, Matagami et Waskaganish sont concernées par cette alerte météo.

Environnement Canada déconseille de découvrir ses membres, puisque des engelures sur une peau exposée au vent peuvent se développer en quelques minutes.