Un enfer routier sur l’île de Montréal

Des kilomètres de bouchons et des millions de pertes pour l’économie locale. Voilà ce que craint la mairesse de l’arrondissement LaSalle pour 2019 en raison des travaux de l’échangeur Turcot.

« Ce chantier, c’est presque Manic-5 en pleine ville, et personne n’a pensé aux impacts sur ceux qui vivent là, illustre la mairesse Manon Barbe. On est pris en otage. C’est inacceptable ! »

L’année 2019 sera riche en entraves routières à Montréal, tant sur le réseau autoroutier que sur le réseau local (voir carte), et le secteur du mégachantier Turcot sera à nouveau le plus touché.

Trois entrées

Selon les informations que le ministère des Transports a transmises à la mairesse de LaSalle, les pics vont s’attaquer dès le 11 janvier au pont d’étagement Angrignon, l’une des trois entrées dans l’arrondissement accessibles aux camions.

Le remplacement de la structure réduira pendant un an le nombre de voies de circulation à l’angle de la rue Notre-Dame et du boulevard Angrignon, et diminuera considérablement le flux de véhicules.

Au même moment, la rénovation de Turcot touchera une autre entrée dans LaSalle, soit celle venant du boulevard de La Vérendrye, le temps de mettre à terre la structure surélevée de l’autoroute 15 sud.

Pertes majeures

Seul restera alors l’accès par le pont Mercier, un axe souvent congestionné, surtout pendant les travaux d’entretien en été, comme le fait remarquer le chroniqueur à Radio-Circulation Maxime Lachance.

« LaSalle sera le gros point chaud en 2019 parce que tous ces travaux majeurs en même temps et au même endroit, c’est sans précédent, dit-il. Pour les nombreuses industries et entreprises de camionnage du secteur, ce sera un gros coup. »

La mairesse Barbe estime que les pertes économiques pour les compagnies du coin s’élèveront à 230 millions de dollars. Sans compter le trouble pour les 81 000 résidents de l’arrondissement.

Boulevard Pie IX

Plusieurs tronçons au nord du Parc Olympique seront réaménagés pour permettre l’installation du Service rapide de bus (SRB).

Autoroute 15 sud

Le démantèlement de la vieille structure surélevée déviera la circulation à contresens sur l’A-15 nord. Des fermetures de fins de semaine sont à prévoir dans le secteur. Pour le moment, aucune fermeture de jour en semaine n’est au programme.

Échangeur 13/40

Le remplacement de la structure forcera des fermetures importantes de fin de semaine sur les deux autoroutes.

Pont de l’Île-aux-Tourtes

Les travaux d’entretien se poursuivront jusqu’en 2028. Trois voies restent dans le sens de l’heure de pointe.

Pont Mercier

Le ministère a déjà prévu de fermer l’un de deux ponts durant l’été, comme l’été dernier, mais ne sait pas encore lequel. Plusieurs fermetures de fin de semaine sont aussi au programme.

Square Viger

Le réaménagement des lieux entravera des voies de circulation et des trottoirs tout autour.

Rue Sainte-Catherine

Photo Pierre-Paul Poulin

Travaux de réaménagement de l’artère commerçante du centre-ville entre le boulevard Robert-Bourrassa et la rue De Bleury.

Autoroute 720 ouest

Le démantèlement de la vieille autoroute provoquera des fermetures de nuit et de fin de semaine de la Route 136 dans les deux directions.

Pont sur l’A-10

La construction du viaduc du Quartier près du Quartier DIX-30, à Brossard, forcera des fermetures de nuit au printemps et à l’été.

Échangeur Angrignon

Photo Pierre-Paul Poulin

Le remplacement du pont d’étagement provoquera une réorganisation de la circulation et une diminution du nombre de voies à l’angle de la rue Notre-Dame et du boulevard Angrignon. L’axe de la rue Notre-Dame changera à cet endroit. Un secteur à éviter en 2019.