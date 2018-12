Un Noël blanc au Québec pour une famille australienne

Les Québécois qui décident d’aller passer un an en Australie pour apprendre l'anglais sont nombreux. Mais il y a aussi des Australiens qui viennent au Québec pour apprendre le français.

Un Québécois d'origine a décidé de déménager sa famille à Lévis pour apprendre le français.

«J’aime la neige, mais pas le froid», rigole Rachel Legros, la mère de Kobe (10 ans), Kade (9 ans) et Kona (5 ans).

Originaire de Lévis, Carl Legros vit à l'autre bout du monde depuis les 15 dernières années. Sa conjointe, ses trois enfants et lui ont débarqué à Lévis en juillet pour un voyage d'un an.

Rachel, Kobe, Kade et Kona y apprennent le français.

«J’aime beaucoup parler français avec mes grands-parents», mentionne Kade.

«Moi j’aime la neige», ajoute son frère cadet, Kona.

«Je n’ai pas été capable de leur apprendre le français en Australie, tout est en anglais», raconte le père de famille qui a rencontré sa conjointe il y a plusieurs années lors d’un voyage à Banff, en Alberta. «Le deuxième but, on veut qu’ils prennent du temps avec la famille, qu’ils puissent connaître mes parents.»

Un projet qui exige beaucoup de préparation, parce que Carl est professeur dans une université et doit travailler à distance.

«La première des choses est de prendre la décision. Ensuite, il faut faire un plan. Nous on est chanceux, on est tous citoyens alors au niveau des visas, on n’avait pas de problème», explique-t-il.

Pour la famille Legros, la meilleure façon de motiver les enfants à aimer le Québec est de plonger tête première dans les sports d’hiver.

«Je fais de la planche à neige, à la maison je faisais beaucoup de surf», de dire Kade.

«Le surf et la planche à neige, c’est différent, mais quand même. C’était important, moi j’en fais, j’ai commencé à douze ans, je voulais qu’ils en fassent aussi», explique son père.

Passionnés de voyage, ces parents n'hésitent pas à emmener leurs enfants aux quatre coins du monde.

«On les avait emmenés aux Philippines en 2013. On essaie de leur donner de belles expériences de vie. Tu peux parler de la neige, mais si tu n’y touches pas, ça ne marquera jamais ta mémoire. On veut qu’ils puissent se développer différemment», conclut Carl Legros.

Et leur résolution pour 2019? Parler 100% français lors des six prochains mois.