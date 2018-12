Un octogénaire manque à l'appel

La police de Montréal sollicite l’aide de la population pour retrouver un octogénaire porté disparu.

Yvan Perreault, 82 ans, n’a pas été revu depuis dimanche soir, vers 20 h, dans le secteur d'Anjou. Il devait alors retourner chez lui à l'Assomption, a fait savoir le corps policier.

«Il conduit un véhicule de marque Nissan Versa de couleur blanc, année 2015 et immatriculé YWC 942», a-t-on précisé.

En raison de ses légères pertes de mémoire, qui entraînent parfois une certaine confusion, ses proches s'inquiètent pour sa sécurité.

Yvan Perreault mesure 1,63 m et pèse 72,5 kg en plus d’avoir les yeux bleus et les cheveux blancs. Au moment de sa disparition, il portait un manteau de couleur rouge ainsi que des pantalons foncés.

Quiconque ayant des renseignements pouvant aider à retrouver cette personne, est prié de composer le 911, son service de police local ou de communiquer de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133.