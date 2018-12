Une serveuse aide à faire arrêter un homme qui voulait commettre un massacre

Une serveuse d’un restaurant de Houston au Texas aurait possiblement permis d’éviter une fusillade de masse dans une église. Elle est tombée face à face avec le suspect et a discuté avec lui.

Brianna Jimenez n’a d’abord rien remarqué de particulier lorsqu’elle a vu entrer Tony Dewayne Albert dans le restaurant où elle travaille. Il s’est tout de suite dirigé vers les toilettes.

«Il a été là un bon moment, mais je n’en ai pas fait de cas», raconte la jeune femme.

L’homme avait un sac à dos, portait des pantalons foncés, un masque chirurgical et des lunettes de soleil. Il est venu la voir en sortant des toilettes.

«J’étais vraiment mal à l’aise et il me regardait constamment. Il m’a dit quelque chose du genre "Sais-tu où se trouve l’église la plus proche?"» ajoute-t-elle.

Elle a d’abord cru qu’il voulait trouver une église pour prier, mais il a demandé pour d’autres églises. «Il m’a demandé si je pouvais lui montrer, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas parce que je travaillais», dit Brianna.

C’est à ce moment que l’homme a décidé de quitter le restaurant et que la serveuse a vu qu’il avait une arme. «Il l’agrippait et je voyais son doigt sur la gâchette.»

Elle a tout de suite su qu’elle devait appeler les policiers. Les autorités ont arrêté le suspect en bordure de l’autoroute avant qu’il n’arrive à une église. Il avait une arme de poing chargée et des munitions supplémentaires.

Il a dit aux agents qu’il devait remplir une prophétie, mais n’a pas expliqué en détail ce qu’il voulait faire.