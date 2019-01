Circulation compliquée pour la nouvelle année

Le cocktail météo qui sévit sur le Québec en ce premier jour de l’année rend la circulation sur les axes routiers difficiles.

À 7 h mardi, une grande partie des axes routiers hors de la région montréalaise étaient affectés par la neige et parfois par la glace.

Au nord d’un axe Mont-Tremblant-Joliette-Drummondville, tous les axes majeurs sont couverts de neige et par endroits de glace.

En Abitibi-Témiscamingue, dans l’Outaouais, les Laurentides et Lanaudière, les routes et autoroutes étaient aussi couvertes de neige.

Sur la 40, à hauteur du kilomètre 142 – à proximité de Sainte-Geneviève-de-Berthier, une voie sur deux est fermée en direction ouest en raison d’une sortie de route.

Sur la Rive-Nord de Montréal et à Laval, les autoroutes 440, 640, 50, 25 et 15 étaient partiellement couvertes de neige et de glace.

En Estrie et en Montérégie, les routes étaient dégagées, sauf sur l’autoroute 20 au nord de Mont-Saint-Hilaire et la 55, ainsi que sur les routes 147, 109 et 142, une fois passé Sherbrooke en direction est.

Pour suivre en direct l'évolution des conditions routières et planifier votre itinéraire: Québec 511