Début en dents de scie pour la saison de motoneige

Entre le temps doux, la pluie et le verglas, le début de saison s'avère difficile pour les motoneigistes de la province. Avec le peu de neige reçu depuis le mois de novembre, les sentiers sont impraticables dans plusieurs secteurs.

Il va donc sans dire que la vingtaine de centimètres qui sont tombés dans la région de Québec au cours des dernières heures ont fait le bonheur des amateurs de motoneige.

«Je suis bien content! Ma motoneige, c’est mon cadeau de Noël cette année. J’avais vraiment hâte de l’essayer», a expliqué à TVA Nouvelles un motoneigiste qui circulait dans un sentier du secteur de Charlesbourg.

«On a vraiment eu un beau début de saison, mais, par la suite, la pluie est venue maganer les pistes», a ajouté un autre adepte de ce sport hivernal.

Chez Voyage motoneige Québec, on a dû trouver des solutions afin d’accommoder des touristes européens qui souhaitaient tenter l’expérience le mois dernier.

«Ce qui compte, c’est la sécurité. On ne peut pas envoyer du monde sur des pistes glacées. On a préféré repousser les activités ou encore leur proposer autre chose. On ne peut pas risquer de mettre en péril la sécurité des clients», a soutenu le directeur de l’entreprise, Francis Pierrel.

Chaque année, les touristes sont nombreux à vouloir essayer ce sport d’hiver. «Environ 30 000 touristes de l’extérieur de la province vont essayer la motoneige, a expliqué Marilou Perreault, porte-parole de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. En plus, nous avons un réseau de 33 000 kilomètres de sentier.»

À l’Office du tourisme de Québec (OTQ), on souhaite augmenter de 15,4 % la clientèle hivernale d’ici 2021. Le directeur de l’OTQ André Roy ne s’en cache pas, la motoneige sera un facteur de succès important, si les conditions s'y prêtent.

«Quand on vise une clientèle internationale, les caprices de Dame Nature, on y échappe un peu parce que les gens réservent leur voyage à l’avance. Lorsque la température n’est pas au rendez-vous, on peut leur offrir d’autres choses pour que leur expérience puisse être mémorable quand même», a-t-il mentionné.

Que la saison débute tôt ou tard, qu’elle soit d’une durée de 12 ou 16 semaines, l’industrie de la motoneige génère des retombées économiques annuelles directes et indirectes de 3,27 milliards $, seulement au Québec.