Des policiers pleurent la mort de... beignes

Les policiers de Lexington, dans l’État du Kentucky, ont visiblement un bon sens de l’humour.

Les policiers se sont servis d’un cliché tenace voulant que les beignes soient très populaires auprès des agents de la paix pour faire rire les internautes.

Le service de police de Lexington a mis en ligne sur ses comptes Facebook et Twitter une photo montrant un camion de Krispy Kreme calciné et des policiers en pleurs en écrivant «Il n’y a pas de mots» (No words).

Les publications ont été partagées des dizaines de milliers de fois et ont recueilli des milliers commentaires. D’autres services de police ont même envoyé leurs pensées et prières au corps de police de Lexington pour «cette perte».

Personne n’a été blessé dans l’incident, à part quelques beignes.