Éric Lapointe électrise «enfin» le Centre Vidéotron

«Enfin, je défonce l’année à Québec. Ça fait assez longtemps que j’en rêve!» Après avoir attiré des foules imposantes à chacune de ses mémorables visites dans la capitale au cours des dernières années, Éric Lapointe était rendu là: s’offrir rien de moins que le Centre Vidéotron pour son traditionnel party du jour de l’An.

Un spectacle de Lapointe est déjà un événement festif en soi. Ajoutez-y la fébrilité d’une veille du jour de l’An, quelque 8000 personnes en feu, et on a un cocktail assez explosif pour solidement brasser l’amphithéâtre.

Accueilli par une foule bruyante, agitée et bien en voix, sur le coup de 22 h, Éric Lapointe a lancé un party d’enfer avec deux pièces alignées de manière improbable, Hallelujah et Bobépine.

Celui qui a annulé des spectacles cette année en raison de problèmes de santé paraissait en pleine forme. Le chanteur, volubile, est débarqué animé par sa rage habituelle de performer.

«Vous n’êtes pas sortis du bois, je commence à me réchauffer», a-t-il lancé à mi-parcours.

Avec Martin Deschamps

Lapointe a livré ses hits coup sur coup, entre quelques gorgées de bière et une cigarette grillée pendant sa foudroyante reprise de L’envie, de Johnny Hallyday – «Je n’aurais jamais osé la faire de son vivant», a-t-il avoué.

Le rockeur a soulevé la foule avec les Bartendresse, Un beau grand slow, 1500 miles, Les Boys, Marie Stone, Terre promise, Loadé comme un gun, toutes hurlées par le public.

Lapointe avait recruté quelques invités spéciaux et une section de cuivre pour dynamiser l’événement. Son frère Hugo Lapointe, ainsi que ses protégés de La Voix, Noémie Lafortune, Travis Cormier et Ludovick Bourgeois, ont pris part à cette soirée où les vestes de cuir et les voix rauques étaient à l’honneur. Chacun a pu faire une chanson de son propre répertoire.

Une surprise attendait la foule. Martin Deschamps, qu’on n’avait pas vu en spectacle depuis un moment, est monté sur scène pour livrer avec Éric Lapointe Highway To Hell.

Entre les hits et quelques ajouts propices au temps des Fêtes, comme 23 décembre, interprétée avec son frère, Éric Lapointe s’est aussi permis des chansons de son dernier album.

«La prochaine, si vous ne chantez pas, ça va faire mon affaire», a-t-il demandé avant Sans vous, dédiée à ses enfants, qui l’attendaient «dans une loge».

Et quelle était la toute dernière chanson de 2018 chantée au Centre Vidéotron? Un magnifique hommage à Patrick Bourgeois avec Tu ne sauras jamais, chantée par son fils, juste avant le décompte.

Au rappel, La Bohème, clin d’œil à Charles Aznavour, et N’importe quoi ont mis un terme à ce spectacle qui s’est terminé bien après minuit.

À constater le succès qu’a remporté la soirée, on ne pourrait que suggérer à Éric Lapointe d’ancrer sa tradition à Québec.

Bodh’aktan fait giguer la foule

Avec son répertoire intensément festif où s’entrecroisent musiques rock et traditionnelle, guitares et cornemuse, il n’y avait pas mieux que Bodh’aktan pour nous plonger dans l’ambiance d’un réveillon en première partie.

Les sept musiciens ont fait giguer le parterre pendant une heure, avant l’offrande principale.

Ce n’était qu’une mise en bouche pour l’après-party. Bodh’aktan a donné un second spectacle encore plus généreux, après celui de Lapointe, cette fois-ci dans le hall d’entrée du Centre Vidéotron.

Le Centre Vidéotron testait cette formule d’après-party pour la première fois. L’amphithéâtre avait aussi eu comme initiative de mettre en place un système de bracelets qui permettaient aux chauffeurs désignés de la soirée d’obtenir des consommations non alcoolisées gratuitement.