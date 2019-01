Il confesse un meurtre en direct à la télé

Un homme de la nouvelle Orléans accusé d’avoir tué une femme a confessé son crime à une équipe de télévision locale.

Marla Belin a été attaquée et battue le 17 décembre dernier et est décédée des suites de ses blessures à l’hôpital.

Dès le lendemain de l’attaque, les policiers ont identifié Tyron Fountain, 40 ans, comme suspect. Les autorités croient qu’il s’agit d’un vol qui a mal tourné.

Selon les premières informations recueillies par les autorités, le suspect aurait plaqué la victime au sol et frappé sa tête à plusieurs reprises sur le béton. Il se serait ensuite enfui avec le sac à main de la victime.

D’abord accusé de vol et de voies de fait, Fountain a finalement été accusé de meurtre au second degré. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui.

Alors qu’une équipe de la chaîne WDSU était sur la scène de crime, elle a aperçu Fountain qui s’y trouvait aussi et lui a demandé une entrevue.

L’accusé a affirmé souffrir d’épilepsie et être victime de violents trous de mémoire. Il a dit se rappeler d’une altercation avec la victime au sujet d’argent.

«Elle me dit de m’en aller et a lâché ses chiens sur moi. Les chiens m’ont attaqué alors je me suis mi s à courir. J’ai commencé à faire une crise de panique et de l’épilepsie. J’ai perdu la carte. Elle m’a attrapé et je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis tourné et je l’ai frappée. Ils disent que je lui ai donné une commotion, mais je ne savais pas ce qui se passait», a-t-il affirmé à l’équipe de télévision.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais ils disent que je me suis battu avec elle et qu’elle était au sol. Ils disent que je l’ai volé, mais moi je sais que quand j’ai vu les chiens, j’ai paniqué», ajoute-t-il.

Fountain s’est rendu à la police lundi matin.