La sonde New Horizons survit à son survol historique

La sonde New Horizons de la Nasa a survécu à son survol historique de l'objet céleste le plus éloigné jamais observé de près, Ultima Thule, situé à quelque 6,4 milliards de kilomètres de la Terre, a annoncé mardi l'agence spatiale américaine.

La sonde a envoyé un signal à la Terre qui a mis à peu près 10 heures à arriver.

New Horizons «est en état de marche», a dit Alice Bowman, une responsable du projet. «Nous venons juste d'accomplir le survol le plus éloigné», s'est-elle réjouie.

C'est à 05h33 GMT que New Horizons a braqué ses caméras sur Ultima Thule, vestige glacé de la formation du système solaire.

Les images et données collectées par la sonde commenceront à arriver plus tard mardi. New Horizons devait prendre 900 images en quelques secondes durant son survol d'Ultima Thule à une distance d'environ 3500 kilomètres.

«La science va nous aider à comprendre les origines du système solaire», a ajouté Mme Bowman.

Ultima Thule, découvert en 2014 par le télescope spatial Hubble, se trouve dans la ceinture de Kuiper, un vaste disque cosmique reliquat de l'époque de la formation des planètes que les astronomes appellent parfois le «grenier» du système solaire.

Les scientifiques ont décidé d'envoyer New Horizons l'étudier, après que la sonde eut accompli en 2015 - neuf ans après son lancement - sa principale mission: envoyer des images extrêmement détaillées de Pluton.